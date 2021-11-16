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    Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)

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    На адресу підприємства на Київщині прямувало високовольтне обладнання російського виробництва - Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)
    На адресу підприємства на Київщині прямувало високовольтне обладнання російського виробництва
    фото: Київська митниця

    Стосовно виробника товару рішенням РНБО України на три роки застосовано санкції

    Київська митниця у співпраці зі Службою безпеки України викрили оборудку підприємців, які намагалися ввезти на територію України електротехнічне обладнання від виробника з РФ, проти якого рішенням РНБО України застосовуються економічні та інші обмежувальні санкції. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Згідно з товаросупровідними документами, на адресу підприємства на Київщині прямувало 6 тонн високовольтного обладнання російського виробництва: заземлювачі, триполюсні роз’єднувачі для напруги, обмежувачі перенапруги, розрядники тощо.

    Під час митного огляду співробітниками Київської митниці виявлено документацію кількох російських виробників продукції. Однак, ця інформація не відображена декларантом у митній декларації.

    Через незаявлення точних та достовірних відомостей про імпортований товар Київською митницею стосовно декларанта складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

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    Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)
    Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)
    Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)
    Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)
    Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)
    фото: Київська митниця

    Крім того, митниками з’ясовано, що стосовно реального виробника товару рішенням РНБО України на три роки застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

    «А щоб завуалювати незаконну оборудку, імпортери намагались провести цю зовнішньоекономічну операцію, вказавши виробником товару дочірнє підприємство підсанкційного заводу. Натомість з відкритих джерел встановлено, що дочірнє підприємство апріорі не виробляє товари, заявлені до митного оформлення», – зазначив керівник Київської митниці Сергій Сілюк.

    За його словами, відслідкувати весь ланцюжок цієї схеми митникам вдалося у взаємодії з СБУ.

    Наразі товари вилучено, матеріали справи будуть скеровані до суду.

    Теги: Росія митниця СБУ Київ РНБО санкції Київщина
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    Київські митники вилучили 6 тонн товару підсанкційного підприємства з РФ (фото)