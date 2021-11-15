Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)

Митники вилучили десять шуб із хутра норки

Київські митники виявили незаконне пересилання виробів з натурального хутра норки в міжнародному поштовому відправленні. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

За декларацією, з Москви до Чернівців прямували халати, пальто та куртки загальною вартістю 16 тис. руб. (6 тис грн).

Однак під час митної перевірки задекларований недорогий товар магічним чином перетворився на жіночий одяг з натурального хутра: десять виробів із хутра норки різних фасонів та кольорів.

Оскільки норкові вироби не були задекларовані, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

Хутряні вироби вилучено.

До слова, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники виявили у громадянки України 12 діамантів та 171 ювелірний виріб.