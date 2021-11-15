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    Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)

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    Незадекларовані дорогі шуби пересилались із Москви до Чернівців - Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)
    Незадекларовані дорогі шуби пересилались із Москви до Чернівців
    фото: Київська митниця

    Митники вилучили десять шуб із хутра норки

    Київські митники виявили незаконне пересилання виробів з натурального хутра норки в міжнародному поштовому відправленні. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    За декларацією, з Москви до Чернівців прямували халати, пальто та куртки загальною вартістю 16 тис. руб. (6 тис грн).

    Однак під час митної перевірки задекларований недорогий товар магічним чином перетворився на жіночий одяг з натурального хутра: десять виробів із хутра норки різних фасонів та кольорів.

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    Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)
    Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)
    Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)
    Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)
    Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)
    фото: Київська митниця

    Оскільки норкові вироби не були задекларовані, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

    Хутряні вироби вилучено.

    До слова, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники виявили у громадянки України 12 діамантів та 171 ювелірний виріб.

    Теги: митниця Київ Державна митна служба
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    Київські митники виявили в посилці норкові шуби замість дешевих халатів (фото)