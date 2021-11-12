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    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)

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    Заборонені речовини виявлено в желеподібних жувальних цукерках і в картриджах з маслянистою рідиною для електронних сигарет - Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Заборонені речовини виявлено в желеподібних жувальних цукерках і в картриджах з маслянистою рідиною для електронних сигарет
    фото: Київська митниця

    Наркотичні речовини в посилці унюхав службовий собака

    У зоні митного контролю місця міжнародного поштового обміну службовий собака Київської митниці спрацював на одне з відправлень, яке прямувало до Одеси з американського штату Флорида. Під час митного огляду у цьому міжнародному відправленні митники виявили 27 упаковок з желеподібними жувальними цукерками кількох різновидів та 54 упаковки картриджів з маслянистою рідиною для електронних сигарет. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Проведене фахівцями дослідження встановило, що у складі кожної цукерки є небезпечна психотропна речовина – тетрагідроканабінол, а у картриджах – окрім тетрагідроканабінолу, ще й особливо небезпечна наркотична речовина – смола канабісу. Обіг цих речовин в Україні заборонений.

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    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)
    фото: Київська митниця

    За фактом пересилання наркотиків та психотропних речовин у міжнародному поштовому відправленні Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

    Цукерки та картриджі вилучено.

    До слова, нещодавно в аеропорту «Бориспіль» митники виявили у громадянки України 12 діамантів та 171 ювелірний виріб.

    Теги: митниця Київ наркотики
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    Київські митники виявили в посилці електронні сигарети та цукерки з наркотиками (фото)