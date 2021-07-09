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    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)

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    Митники тимчасово вилучили&nbsp;Lamborghini Aventador - Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)
    Митники тимчасово вилучили Lamborghini Aventador
    Фото: Київська митниця

    Громадянин Ізраїлю порушив митне законодавство при ввезенні автівки в Україну

    Київські митники спільно з Нацполіцією України викрили незаконне перебування на митній території Україні автомобіля Lamborghini Aventador, якого ще називають еталоном якості серед суперспорткарів. Про це повідомляє пресслужба митниці.

    Під час перевірки електронної бази даних Київською митницею встановлено, що даний транспортний засіб ввезений на територію України через одну з митниць на українсько-польському кордоні громадянином Ізраїлю в режимі тимчасового ввезення терміном до одного року ще в лютому 2020 року.

    Згідно із наявною інформацією, автомобіль по закінченню строку вивезений за межі України не був та з заявою щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткара його власник до митниці не звертався.

    Таким чином, елітний автомобіль Lamborghini Aventador став предметом порушення митних правил, оскільки громадянин, який його завіз на територію України, порушив українське митне законодавство.

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    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)
    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)
    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)
    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)
    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)
    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)
    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)

    «Замість ввезти дороге авто законно і з гідністю сплатити при цьому всі передбачені митні платежі, або ж вчасно вивезти його за межі митної території України, з Lamborghini зробили справжнього нелегала», – зазначили митники.

    За виявленим фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.6 ст. 481 Митного кодексу України, автомобіль тимчасово вилучено, а матеріали справи митниця скерувала до суду.

    Днями у цій справі судом винесено рішення, відповідно до якого на громадянина Ізраїлю накладено штраф у розмірі 170 тис. грн.

    Теги: митниця Київ штраф автомобіль
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    Київські митники вилучили елітну автівку вартістю 600 тис. євро (фото)