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    Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО

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    Правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з ЄС - Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО
    Правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з ЄС
    Фото: ssu.gov.ua

    Контрабандний канал йшов через скандальну Галицьку митницю

    Служба безпеки України викрила масштабну схему контрабанди брендового одягу та косметичних товарів з ЄС. Механізм організував фігурант санкційного списку РНБО та його оточення.

    Як повідомляє пресцентр СБУ, задокументовано, що лише в одній партії контрабанди зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн грн.

    Оперативники встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Держмитслужби. Організатори схеми – представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме – родина Володимира Дідуха.

    «До «схеми» ділки залучили інспектора митного посту «Яворів» Галицької митниці. Він вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як «настінна плитка», – розповіли в СБУ.

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    Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО
    Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО
    Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО
    Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО

    Правоохоронці припинили «схему» під час митного оформлення вантажу. Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця.

    У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

    До слова, відсторонені працівники Галицької митниці знову повернулися на посади

    Нагадаємо, на початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста «Яворів» – 30 осіб, МП «Мостиська» – 14 та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська».

    Тим часом, 5 червня працівниками Галицької митниці було затримано громадянина, що намагався перемістити через пункт пропуску «Рава-Руська» 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн.

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    Теги: ЄС митниця СБУ кримінал контрабанда РНБО санкції Державна митна служба
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    Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО