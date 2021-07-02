Схема на 16 млн: СБУ викрила митника і контрабандиста з санкційного списку РНБО

Правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з ЄС

Правоохоронці викрили масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з ЄС

Контрабандний канал йшов через скандальну Галицьку митницю

Служба безпеки України викрила масштабну схему контрабанди брендового одягу та косметичних товарів з ЄС. Механізм організував фігурант санкційного списку РНБО та його оточення.

Як повідомляє пресцентр СБУ, задокументовано, що лише в одній партії контрабанди зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн грн.

Оперативники встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Держмитслужби. Організатори схеми – представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме – родина Володимира Дідуха.

«До «схеми» ділки залучили інспектора митного посту «Яворів» Галицької митниці. Він вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як «настінна плитка», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці припинили «схему» під час митного оформлення вантажу. Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця.

У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

До слова, відсторонені працівники Галицької митниці знову повернулися на посади

Нагадаємо, на початку квітня у рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією та контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях було відсторонено від посад. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці – 46. Це, зокрема, працівники митного поста «Яворів» – 30 осіб, МП «Мостиська» – 14 та по одному працівнику з МП «Смільниця» та «Рава-Руська».

Тим часом, 5 червня працівниками Галицької митниці було затримано громадянина, що намагався перемістити через пункт пропуску «Рава-Руська» 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн.