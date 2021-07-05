Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)

Експерти встановили, що ікона має історичну та культурну цінність національного рівня значення

Київські митники викрили незаконну спробу вивезення – з приховуванням від митного контролю – ікони «Смоленська Богородиця (Одигитрія)», яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Згідно з декларацією, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонної дошки митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27 мм, із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня – ікона «Смоленська Богородиця (Одигитрія)», написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України.

Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт).

Таким чином, відправник намагався приховати ікону від митного контролю.

За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Ікону вилучено.

Як повідомлялося, у червні київські митники спільно з прикордонниками в пункті пропуску «Виступовичі» стали на заваді переміщенню «зеленим коридором» без письмового декларування та дозвільних документів старожитностей: старовинної духовної книги польською мовою та ікони, які можуть мати культурну та історичну цінність.