  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Митники вилучили ікону&nbsp;&laquo;Смоленська Богородиця (Одигитрія)&raquo; - Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)
    Митники вилучили ікону «Смоленська Богородиця (Одигитрія)»
    Фото: Київська митниця

    Експерти встановили, що ікона має історичну та культурну цінність національного рівня значення

    Київські митники викрили незаконну спробу вивезення – з приховуванням від митного контролю – ікони «Смоленська Богородиця (Одигитрія)», яка має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Згідно з декларацією, в міжнародному поштовому відправленні з Дніпропетровщини до американського штату Флорида прямувала вживана кухонна дошка.

    Однак під час митного контролю міжнародної посилки замість кухонної дошки митники виявили дерев’яну ікону з ознаками старовини розміром 360х450х22-27 мм, із зображенням Богородиці з немовлям. Для митного оформлення посилки свідоцтва на право вивезення цієї цінності митникам надано не було.

    Як визначили експерти Національного музею історії України, виявлена святиня – ікона «Смоленська Богородиця (Одигитрія)», написана іконописцем лівобережної України, вірогідно чернігівського осередку, в ХІХ столітті, і не дивлячись на пошкодження поверхні вогнем, має історичну та культурну цінність національного рівня значення. Рекомендована для музеїв історичного профілю та включення її до Музейного фонду України.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)
    Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)
    Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)
    Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)

    Виявлена ікона не рекомендована для вивезення за кордон (лише з метою експонування після проведення реставраційних робіт).

    Таким чином, відправник намагався приховати ікону від митного контролю.

    За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

    Ікону вилучено.

    Як повідомлялося, у червні київські митники спільно з прикордонниками в пункті пропуску «Виступовичі» стали на заваді переміщенню «зеленим коридором» без письмового декларування та дозвільних документів старожитностей: старовинної духовної книги польською мовою та ікони, які можуть мати культурну та історичну цінність.

    Теги: митниця культура мистецтво злочин Державна митна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото)