Київські митники вилучили з казахстанських посилок партію психотропів (фото)

На київську адресу прямували понад 3,5 тисяч капсул в блістерах з написами «Сексуальная фигура»

Препарати «Сексуальная фигура» не доїхали до київських отримувачів

Київські митники зафіксували дві чергові спроби пересилання у міжнародних посилках з Казахстану препаратів зі вмістом психотропних речовин, обмежених до обігу в Україні та заборонених до пересилання в міжнародних відправленнях. Про це повідомляє пресслужба митниці.

У двох міжнародних посилках з Нур-Султана, які прямували на київську адресу, знаходилося понад 3,5 тисяч капсул в блістерах з написами «Сексуальная фигура». Всі блістери були без картонних упаковок, з яких можна було б дізнатися інформацію про виробника «диво-засобу» та про складові препарату.

Як визначила митна експертиза, у складі даних препаратів сумнівного походження виявлено сибутрамін, віднесений до особливо небезпечних психотропних засобів, обіг яких обмежено.

Відповідно до норм законодавства, пересилати у міжнародних поштових відправленнях психотропні речовини, що підлягають спеціальному контролю, заборонено.

Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Понад 3,5 тис. пігулок препаратів у 300 блістерах, що пересилалися з порушенням митного законодавства, вилучено.

Раніше в «Борисполі» київські митники вилучили майже 700 упаковок аюрведичних засобів, які мати з донькою намагалися незаконно ввезти з Індії.

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