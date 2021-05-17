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    Київські митники вилучили з казахстанських посилок партію психотропів (фото)

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    На київську адресу прямували понад 3,5 тисяч капсул в блістерах з написами &laquo;Сексуальная фигура&raquo; - Київські митники вилучили з казахстанських посилок партію психотропів (фото)
    На київську адресу прямували понад 3,5 тисяч капсул в блістерах з написами «Сексуальная фигура»
    Фото: Київська митниця

    Препарати «Сексуальная фигура» не доїхали до київських отримувачів

    Київські митники зафіксували дві чергові спроби пересилання у міжнародних посилках з Казахстану препаратів зі вмістом психотропних речовин, обмежених до обігу в Україні та заборонених до пересилання в міжнародних відправленнях. Про це повідомляє пресслужба митниці.

    У двох міжнародних посилках з Нур-Султана, які прямували на київську адресу, знаходилося понад 3,5 тисяч капсул в блістерах з написами «Сексуальная фигура». Всі блістери були без картонних упаковок, з яких можна було б дізнатися інформацію про виробника «диво-засобу» та про складові препарату.

    Як визначила митна експертиза, у складі даних препаратів сумнівного походження виявлено сибутрамін, віднесений до особливо небезпечних психотропних засобів, обіг яких обмежено.

    Відповідно до норм законодавства, пересилати у міжнародних поштових відправленнях психотропні речовини, що підлягають спеціальному контролю, заборонено.

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    Київські митники вилучили з казахстанських посилок партію психотропів (фото)
    Київські митники вилучили з казахстанських посилок партію психотропів (фото)

    Київською митницею Держмитслужби складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

    Понад 3,5 тис. пігулок препаратів у 300 блістерах, що пересилалися з порушенням митного законодавства, вилучено.

    Раніше в «Борисполі» київські митники вилучили майже 700 упаковок аюрведичних засобів, які мати з донькою намагалися незаконно ввезти з Індії.

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    Теги: митниця Київ Казахстан Державна митна служба
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