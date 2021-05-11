  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У «Борисполі» митники вилучили майже 700 упаковок харчових добавок (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усі добавки знаходились в дорожніх валізах пасажирок - У «Борисполі» митники вилучили майже 700 упаковок харчових добавок (фото)
    Усі добавки знаходились в дорожніх валізах пасажирок
    Фото: Київська митниця

    Аюрведичні засоби заборонено ввозити в будь-яких обсягах в Україну

    Київські митники вилучили майже 700 упаковок аюрведичних засобів, які мати з донькою намагалися незаконно ввезти з Індії. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Біологічно активні добавки в порушення митного законодавства ввозили авіарейсом з Делі через аеропорт «Бориспіль» наші співвітчизниці.

    Для проходження митного контролю авіапасажирки самостійно обрали «зелений» коридор, що, зокрема, гарантує відсутність у громадян товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

    Всі виявлені пігулки, капсули, флакони та тюбики харчових добавок знаходились в дорожніх валізах пасажирок.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У «Борисполі» митники вилучили майже 700 упаковок харчових добавок (фото)
    У «Борисполі» митники вилучили майже 700 упаковок харчових добавок (фото)

    Зазначена категорія продукції в Україні належить до харчових добавок, БАДів тощо. А згідно з вітчизняним законодавством громадянам заборонено ввозити в будь-яких обсягах товари, що класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД (харчові продукти).

    За даним фактом Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

    Біологічно активні добавки вилучено.

    Читайте також:
    Теги: митниця Київ Аеропорт Бориспіль Державна митна служба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies