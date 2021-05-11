У «Борисполі» митники вилучили майже 700 упаковок харчових добавок (фото)

Аюрведичні засоби заборонено ввозити в будь-яких обсягах в Україну

Київські митники вилучили майже 700 упаковок аюрведичних засобів, які мати з донькою намагалися незаконно ввезти з Індії. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Біологічно активні добавки в порушення митного законодавства ввозили авіарейсом з Делі через аеропорт «Бориспіль» наші співвітчизниці.

Для проходження митного контролю авіапасажирки самостійно обрали «зелений» коридор, що, зокрема, гарантує відсутність у громадян товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Всі виявлені пігулки, капсули, флакони та тюбики харчових добавок знаходились в дорожніх валізах пасажирок.

Зазначена категорія продукції в Україні належить до харчових добавок, БАДів тощо. А згідно з вітчизняним законодавством громадянам заборонено ввозити в будь-яких обсягах товари, що класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД (харчові продукти).

За даним фактом Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Біологічно активні добавки вилучено.

Читайте також: