Митники вилучили в пасажира в «Борисполі» радіоактивні годинники (фото)

Митники вилучили в пасажира три годинники

На речі авіапасажира спрацювала радіологічна система «Янтар»

Київські митники вилучили у авіапасажира, що відлітав із аеропорта «Бориспіль» до Барселони, корабельні та авіаційні годинники, що «фонили». Про це повідомляє пресслужба митниці.

Для проходження митного контролю в аеропорту «Бориспіль» громадянин Великобританії обрав спрощену систему – «зелений коридор», – чим гарантував, що переміщувані ним товари не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження.

Однак під час проведення митного та прикордонного контролю на речі авіапасажира спрацювала радіологічна система «Янтар».

Після проведення контролю ручної поклажі за допомогою технічних засобів у сумці авіапасажира митниками були виявлені номерні годинники, що мали підвищений радіаційний фон:

годинник до літака з написом «5 дней»,

годинник корабельний, каютний у комплекті з ключем, із відкривною кришкою, під якою вибитий номер та напис «сделано в СССР»,

годинник корабельний, каютний із відкривною кришкою.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Годинники вилучено.

Нагадаємо, також у «Борисполі» київські митники вилучили майже 700 упаковок аюрведичних засобів, які мати з донькою намагалися незаконно ввезти з Індії.

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