Психотропи, коштовності, брендові речі. Київські митники показали «улов» на Великдень

Митники розповіли про виявлені правопорушення в аеропортах «Бориспіль» і «Київ» під час великодніх свят

Київська митниця підготувала добірку порушень митних правил, зафіксованих протягом великодніх свят в авіаційних пунктах пропуску «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни). Всі порушення зафіксовано на «зеленому» коридорі.

Як повідомляє пресслужба митниці, не дотримувались митного законодавства як наші співвітчизники, так і іноземні громадяни. Та й предмети порушення митних правил дуже різноманітні.

Так, чоловічі та жіночі шкіряні сумки, біжутерію та аксесуари брендів Chanel, Louis Vuitton та Hermes на суму 16227 євро, що підтверджували наявні у пасажира чеки, намагався ввезти в Україну громадянин Китаю. У зв’язку з відсутністю коштів у іноземця сплатити передбачені платежі за товар він не зміг, тож товар прийнятий митницею на зберігання. Відтепер чоловік має або сплатити згодом передбачені митні платежі за ввезення товару, або вивезти його за межі України.

Набір жіночих золотих прикрас – браслет, ланцюжок, пара сережок та три каблучки – загальною вартістю $2700 намагався ввезти в Україну без сплати належних митних платежів громадянин США, який прилетів до України з Туреччини. Врешті, іноземець сплатив митні платежі з частини фактурної вартості цих прикрас, що перевищує 1000 євро.

Наш співвітчизник, який повертався з родиною з Єгипту, намагався ввезти в Україну 320 пігулок лікарського засобу «1,2,3», діючою речовиною якого є психотроп псевдоефедрин, обіг якого обмежено. Пігулки вилучено.

$17170 знаходилося в американця, який прилетів до України з Туреччини, а $12700 і 250 євро – у нашої співвітчизниці, яка поверталася з ОАЕ. В обох випадках понаднормову на «зеленому» коридорі валюту вилучено, решту готівки дозволено для переміщення.

В усіх випадках київськими митниками складено протоколи про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Митники нагадують, що на «зеленому» коридорі в авіаційних пунктах пропуску дозволено без оподаткування переміщувати товари (крім підакцизних), вартість яких не перевищує 1000 євро в еквіваленті, а також валюту до 10 тис. євро на особу.

Як повідомлялося, нещодавно працівники Київської митниці виявили незаконну зовнішньоекономічну оборудку з підакцизним товаром – декларування електронних сигарет за кодом, що не передбачає сплату акцизного збору та має нульову ставку ввізного мита, - що могло призвести до недобору митних платежів у розмірі понад пів мільйона гривень.