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    Київські митники виявили пʼять діамантів у відправленні із США (фото)

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    • Розсилка
    Поліетиленові пакетики, в яких знаходилися коштовності, містили характерні для діамантів позначки - Київські митники виявили пʼять діамантів у відправленні із США (фото)

    Поліетиленові пакетики, в яких знаходилися коштовності, містили характерні для діамантів позначки

    Фото: Державна митна служба України

    Вартість вилучених коштовностей – близько 300 тисяч гривень

    Пʼять діамантів орієнтовною вартістю 295 тисяч гривень виявили митники у посилці, що надійшла до Києва із США. Як повідомляє Державна митна служба України на своїй сторінці у Facebook, у посилці, яка надійшла з американського Балтімора до українського Дніпра, відповідно до декларації мав знаходитися лише розподільник документів із заявленою вартістю нуль доларів США.

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    Київські митники виявили пʼять діамантів у відправленні із США (фото)
    Київські митники виявили пʼять діамантів у відправленні із США (фото)
    Київські митники виявили пʼять діамантів у відправленні із США (фото)
    Київські митники виявили пʼять діамантів у відправленні із США (фото)

    Проте, під час перевірки посилки на сканері митники помітили сторонні вкладення, не зазначені у супровідних документах.

    Під час розпакування відправлення було виявлено 5 огранених каменів масою від 0,18 до 3,02 каратів. Кольори – від прозорого до коричневого. Поліетиленові пакетики, в яких вони знаходилися, містили характерні для діамантів позначки.

    Як визначили експерти, виявлені камені – коштовне каміння першого порядку: алмази ограновані (діаманти) загальною вартістю 295 тис грн ($10,7 тисяч). Найкрупніший з них – фантазійного насиченого коричневого кольору камінь масою 3,02 карати розміром 10,58х7,68мм в огранці Овал-57.

    Вартість цього каменю – $5,5 тисяч. Решта каменів – у діамантовій огранці та огранці Радіант-57. На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, помітним лише під мікроскопом.

    Відповідно до міжнародних норм, заборонено вкладати коштовне каміння у посилках без оголошеної цінності.

    Крім того, товари, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, повинні бути зазначені в декларації.

    Таким чином наявні ознаки порушення митних правил, передбачених відразу двома статтями Митного кодексу: ст. 472 та ст. 473. Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил. Діаманти вилучено.

    Раніше київські митники повідомили про вилучення партії айфонів вартістю в пів мільйона гривень, яку намагалися ввезти до країни з порушенням правила «зеленого коридору».

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    Теги: Київ контрабанда Україна Державна митна служба
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