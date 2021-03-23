Київські митники виявили пʼять діамантів у відправленні із США (фото)

Поліетиленові пакетики, в яких знаходилися коштовності, містили характерні для діамантів позначки

Вартість вилучених коштовностей – близько 300 тисяч гривень

Пʼять діамантів орієнтовною вартістю 295 тисяч гривень виявили митники у посилці, що надійшла до Києва із США. Як повідомляє Державна митна служба України на своїй сторінці у Facebook, у посилці, яка надійшла з американського Балтімора до українського Дніпра, відповідно до декларації мав знаходитися лише розподільник документів із заявленою вартістю нуль доларів США.

Проте, під час перевірки посилки на сканері митники помітили сторонні вкладення, не зазначені у супровідних документах.

Під час розпакування відправлення було виявлено 5 огранених каменів масою від 0,18 до 3,02 каратів. Кольори – від прозорого до коричневого. Поліетиленові пакетики, в яких вони знаходилися, містили характерні для діамантів позначки.

Як визначили експерти, виявлені камені – коштовне каміння першого порядку: алмази ограновані (діаманти) загальною вартістю 295 тис грн ($10,7 тисяч). Найкрупніший з них – фантазійного насиченого коричневого кольору камінь масою 3,02 карати розміром 10,58х7,68мм в огранці Овал-57.

Вартість цього каменю – $5,5 тисяч. Решта каменів – у діамантовій огранці та огранці Радіант-57. На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, помітним лише під мікроскопом.

Відповідно до міжнародних норм, заборонено вкладати коштовне каміння у посилках без оголошеної цінності.

Крім того, товари, що пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, повинні бути зазначені в декларації.

Таким чином наявні ознаки порушення митних правил, передбачених відразу двома статтями Митного кодексу: ст. 472 та ст. 473. Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил. Діаманти вилучено.

Раніше київські митники повідомили про вилучення партії айфонів вартістю в пів мільйона гривень, яку намагалися ввезти до країни з порушенням правила «зеленого коридору».