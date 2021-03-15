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    Київські митники перехопили партію айфонів на пів мільйона гривень

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    Мобільні телефони було виявлено під час додаткової перевірки - Київські митники перехопили партію айфонів на пів мільйона гривень
    Мобільні телефони було виявлено під час додаткової перевірки
    Фото: Київська митниця

    Контрабандні девайси в «Борисполі» намагались пронести через «зелений коридор»

    Партію айфонів вартістю пів мільйона гривень, яку намагалися ввезти до країни з порушенням правила «зеленого коридору» вилучили в аеропорту «Бориспіль».

    Про це повідомляє Київська митниця на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема 19 незадекларованих письмово мобільних телефонів Iphone 12 та Iphone 12 pro переміщувала через митний кордон українка, яка поверталася з ОАЕ через пункт пропуску «Бориспіль».

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    Київські митники перехопили партію айфонів на пів мільйона гривень
    Київські митники перехопили партію айфонів на пів мільйона гривень
    Київські митники перехопили партію айфонів на пів мільйона гривень
    Київські митники перехопили партію айфонів на пів мільйона гривень

    Для проходження митного контролю громадянка обрала спрощену систему «зелений коридор», чим гарантувала, що не має предметів, вартість яких перевищує дозволений на авіатранспорті ліміт у 1000 євро.

    Три картонні коробки з новими телефонами без упаковок митники виявили на сканері у багажному відділенні аеропорту під час перевірки дорожньої валізи авіапасажирки.

    Згідно з наявними чеками, загальна вартість мобільних девайсів склала 66,5 тисяч дірхам (майже 506 тисяч гривень).

    Телефони вилучено протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

    Як стало відомо раніше, у міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ упереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.

    Крім того, 28 лютого, двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок.

    Теги: митниця СБУ Київ контрабанда Аеропорт Бориспіль ОАЕ кордон
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