Кривава контрабанда. Хто вбив прикордонника Березенського і де його рідним шукати правди?

Чи здатна держава Україна захистити сама себе?

«Я переїхав пограничника… все, більше нічого тобі по телефону не кажу... подзвони тому... бабки у нього 15 штук… я не встиг, вони два на мене наскочили та я...».

Запис цієї рваної, але шокуючої розмови був оприлюднений у Рахівському районному суді Закарпатської області на початку 2020 року. Вона відбувалася по телефону між чоловіками в ніч з 15 на 16 листопада 2018 року.

Марина Березенська (сестра загиблого прикордонника) та старший прапорщик і розвідник Святослав Чечул тепер чітко ідентифікували того, хто вів цю розмову. У злочині на записі зізнавався 37-річний мешканець Рахова Іван Магей. Очільник МВС Арсен Аваков публічно охрестив цього чоловіка контрабандистом. На лаву підсудних Магей потрапив за фактом вбивства (ст. 348 Кримінального кодексу) 34-річного начальника відділу прикордонної служби «Ділове» майора Вадима Березенського. Справа слухається з травня 2019 року двома судами Закарпатської області, але досі не завершена...

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«Водолаз» з готівкою

Місцевість на Закарпатті, де в листопаді 2018 року загинув прикордонник, межує з Румунією. Це дозволяє тамтешнім спритникам вести дуже прибутковий, але незаконний бізнес з переправки цигарок та наркотиків до сусідньої держави. Така «міжнародна співпраця» зав’язується через особисті контакти і координується з допомогою мобільних телефонів. Організатори з української сторони шукають «добровольців», які за певну платню, переправлятимуть контрабанду через річку Тиса. Після передачі товару «гінці» одержують кошти, які мають уже перенести через український кордон та віддати організатору схеми.

Ділянка села Ділове, що на Закарпатті, є однією з найактивніших за контрабандною діяльністю. Адже українське село розділяє від Румунії лише річка

Тут варто зацитувати безпосереднього учасника таких «схем» Анатолія Щербіни, затримання якого й спричинили загибель прикордонника Березенського. У суді він зазначив, що йому подзвонив однин чоловік, який запропонував за 1000 грн незаконно перемістити тютюнові вироби з України в Румунію. Щербіна та ще один хлопець узяли таксі з Рахова і приїхали до вказаного місця в село Ділове. Через певний час до них під’їхав мікроавтобус «Фольцваген» на іноземній реєстрації, в якому були ящики з цигарками, загорнуті в чорну плівку. Хлопці одягнулися в гідрокостюми, взяли на себе по два ящика цигарок. Коли вони спустилися до сітки, яка розміщена вздовж річки Тиса, то помітили, як під’їхав ще один транспортний засіб, з якого вийшло кілька хлопців і також взяли по два ящики цигарок. Щербіна зауважив, що це були люди Івана Магея.

Учасник схеми додав, що переплив річку Тиса, віддав цигарки невідомому чоловіку, який передав йому пакунок з грішми (в обвинувальному акті щодо Магея вказано, що це було 1,3 тис. євро і 55,9 тис. румунських лей – «Главком»). Готівку Щербіна мав віддати організатору контрабанди.

Операція прикордонників

«Того дня я перебував патрулював на кордоні з Румунією. Було завдання висунутися до прикордонного знаку №319 у населеному пункті Ділове і вести спостереження за місцевістю. Перед затриманням порушника Анатолія Щербіни, який доправляв гроші за контрабандний товар, ми з іще одним прикордонником помітили Івана Магея та його припаркований автомобіль «Ауді» на узбіччі. Ми знали, що він є організатором, оскільки стосовно нього велася оперативна робота. На наше запитання, що він тут робить, Магей відповів, що справляє природні потреби. Я підійшов до його автомобіля і ліхтариком підсвітив салон, щоб глянути, чи немає в ньому заборонених предметів. Але там нічого не виявив. Після цього Магей сів у автомобіль і поїхав», – розповів «Главкому» про події фатального дня прикордонник Святослав Чечул.

Майор Вадим Березенський продемострував справжню хоробрість під час захисту українського кордону

Прикордонники Чечул і Березенський затримали «водолаза» Щербіну 15 листопада 2018 року близько 22:35.

Вбивство чи ДТП

Визволяти правопорушника з рук прикордонників миттєво прибув Іван Магей на «Ауді» з румунськими номерами. У висновках комісії, яку створило керівництво Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, сказано, що прикордонники Чечул і Березенський та порушник Щербіна стояли біля заднього правого крила машини Магея на відстані близько двох метрів. Ця деталь є дуже важливою. Адже нині Магей та його захист інтерпретують це як ДТП, від якого помер Березенський.

Автомобіль обвинуваченого Івана Магея. Фото управіління поліції Закарпаття

«Магей вийшов з автомобіля, підійшов до нас і просив відпустити хлопця, сказавши, що той несе гроші. З іншого боку ще підійшли чоловіки. Я розумів, що може виникнути конфліктна ситуація і тому здійснив попереджувальний постріл угору пістолетом «Форт». При цьому вигукнув їм, щоб вони відійшли на певну відстань. У цей момент Магей сів у машину, здавши назад, вивернув кермо і почав їхати вперед, на мене з Вадимом. Спочатку Магей збив мене. Я впав на капот і далі скотився у бік. Далі він ще один ривком автомобіля збив майора Березенського, який за руку тримав порушника. Магей переїхав Березенського, збивши його з ніг. Після цього я підвівся і спочатку затримав Щербіну, а потім почав стріляти вже по машині Магея. Він вистрибнув з машини і втік, залишився під нею травмованого майора Березенського», – згадує Чечул.

Окремо прикордонник звернув увагу на промовисту деталь. Коли вже стався наїзд на Березенського і Магей утік, одразу прийшли близько 30 місцевих селян. Їхня мета полягала у тому, щоб «відбити» у прикордонників Щербіну, яких переносив гроші.

«Ці люди весь час намагалися нас відволікати і зовсім не допомагали звільнити з-під машини травмованого майора. Якби тоді місцеві мешканці не заважали, а навпаки допомогли вивільнити Березенського, у нього було б більше шансів на порятунок!» – вважає прикордонник.

На загибель прикордонника блискавично відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков: «Євробляхер-контрабандист, який убив прикордонника і втік з місця злочину, затриманий поліцією. Завтра суд – ст. 348 КПК, міра покарання за статтею – довічна тюрма. Сволота... Але офіцера нашого не воскресиш», – написав він 17 листопада 2018 року на своїй сторінці у Twitter.

Стаття Кримінального кодексу, яку вказав Аваков і за якою судять Магея, є тяжкою. Мінімальне покарання – позбавлення волі на дев’ять років, максимальне – довічне ув’язнення. Позиція сторони захисту, як зазначив у розмові з «Главкомом» один з учасників процесу, що це було лише ДТП. І обвинувачений не визнає себе винним за статтею про вбивство. Логіка тут проста: за смертельне ДТП передбачено значно легше покарання: від трьох до восьми років тюрми.

«На мою думку, тут нічого спільного немає з ДТП. Коли приїхав Магей, то його машина стояла таким чином, що була направлена у бік села. Після нашої розмови він міг спокійно сісти в авто, ввімкнути першу передачу і поїхати. Але Магей ввімкнув задню передачу і вивернув кермо на мене і майора Березенського, який тримав Щербіну. Іще одне. До моменту наїзду на Березенського у нас не було будь-яких підстав затримувати Магея. Нам важливий був Щербіна, який порушив державний кордон», – пояснює Святослав Чечул.

На місці загибелі майора Березенського прикордонники встановили пам'ятний знак

У майора Вадима Березенського залишилися двоє неповнолітніх дітей і дружина Ірина. Покійний правоохоронець службу розпочав у 2006 році на посаді інспектора прикордонної служби на посту «Єліно» у Чернігівській області. За 12 років перебував на керівних посадах у різних відділах прикордонної служби. 6 листопада 2018 року Березенського призначили начальником відділу прикордонного служби «Ділове». Через дев’ять днів він отримав травми несумісні з життям, протидіючи контрабандистам. Похоронили Вадима Березенського у рідному місті Ізяславі Хмельницької області.

Судова тяганина

Обвинувальний акт щодо Івана Магея зайшов до Рахівського районного суду Закарпатської області на початку травня 2019 року. До цього часу обвинувачений уже пів року перебував під вартою у СІЗО. Більшість засідань відбувалося в режимі відеоконференції, оскільки потерпіла сторона – батьки загиблого прикордонника, дружина і сестра мешкають у Хмельницькій області. Марина Березенська повідомила, що за рік вдалося фактично пройти всі етапи досліджень, окрім допиту обвинуваченого та судових дебатів. Попри це відчувалося затягування розгляду справи.

«Затягування простежувалося зі сторони захисту. Зокрема, кілька засідань переносилося, бо на допит до суду не з’являлися свідки захисту. І коли призначили розгляд на кінець липня 2020 року, нам повідомили, що одна із суддів колегії йде у декретну відпустку і справу передадуть на новий розподіл», – сказала вона.

Певна упередженість з боку суду прослідковувалася до працівників засобів масової інформації.

«У Рахівському райсуді так призначали засідання у справі Магея, щоб мінімізувати присутність журналістів. Адже найближчі корпункти знаходяться в Ужгороді, що на відстані 180 км від Рахова. Щоб приїхати на ранішнє засідання, журналісту необхідно було вирушати з Ужгорода о 4-5 годині ранку. Також простежувалося певне «оберігання» обвинуваченого з боку суддів: коли все ж таки преса потрапляла на засідання, судді забороняли знімати обвинуваченого навіть на мобільний телефон. Попри те, що засідання було відкрите», – про це зазначила «Главкому» одна з очевидців.

Іван Магей сів на лаву підсудних за фактом вбивства 34-річного начальника відділу прикордонної служби Вадима Березенського. Фото з відкритих джерел

А захисник Магея Валерій Рокітнянський у березні 2020 року навіть вимагав проведення закритого судового засідання. Він пояснив, що вісім свідків сторони захисту є місцевими мешканцями, частина з яких притягалась до адміністративної відповідальності за матеріалами прикордонної служби. Звідси вони мають негативні та конфліктні стосунки з працівниками прикордонної служби, які перебувають в залі судового засідання як вільні слухачі. Натомість суд відмовив захиснику у задоволенні цього клопотання.

Після того, як розпалася колегія суддів у Рахові, справу Магея передали Тячівському районному суду Закарпатської області наприкінці серпня 2020-го. І розгляд почався з самого початку. Останнє засідання відбулося 12 березня 2021 року.

«На засіданні, яке відбулося 12 березня, було продовжено міру запобіжного заходу для обвинуваченого. Із чотирьох суддів колегії двоє (головуючий і запасний судді) захворіли на коронавірусну хворобу. Тож розгляд відклали на 6 травня. Наразі досліджено всі письмові докази і перейшли до заслуховування негласних слідчих розшукових дій. Наступним за планом має відбутися допит трохи більше 20 свідків», – повідомив «Главкому» представник родини Березенських і адвокат Роман Моняк.

За його словами, у Тячівському районному суді досить оперативно розглядається справа. Для цього сформували колегію не із трьох суддів, як зазвичай, а із чотирьох. Це унеможливить передачу справи в інший суд, як це було у випадку з Рахівським райсудом. Тут четвертий суддя постійно відвідує засідання, але не ухвалює рішень. Якщо ж хтось із суддів захворіє або звільниться, автоматично четвертий суддя займе його місце і розгляд справи продовжиться.

«Маємо відстояти звання офіцера, на місці якого міг бути я або хтось інший. Щоб не вийшло так, як часто буває, коли прикриваються злочинці, які вбивають захисників України», – наголосив прикордонник Чечул.

15 діб за контрабанду

Поки затягується торжество справедливості у кримінальній справі за фактом загиблі майора Вадима Березенського, є рішення щодо порушника кордону. Того самого Анатолія Щербіни, під час затримання якого загинув прикордонник.

Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним цього чоловіка у незаконному перетині державного кордону (ч.2 ст. 204-1 КУпАП) і дав йому 15 діб арешту з конфіскацією гідрокостюма. А Ужгородський міськрайонний суд покарав Щербіну за порушення митних правил (за те, що незаконно переніс 1,3 тис. євро і 55,9 тис. румунських лей). Вказані гроші конфіскував і присудив 834,1 тис. грн штрафу!

Віталій Тараненко, «Главком»