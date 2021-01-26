Діаманти у трусах, екстазі в цукерках: київські митники показали найкурйозніші схованки (фото)

У 2020 році було складено 1989 протоколів про порушення митних правил

Київська митниця Держмитслужби оприлюднила неординарні схованки, де протягом минулого року митниками були виявлені предмети порушень митних правил. Порушниками в цих випадках були як наші співвітчизники, так і іноземці, повідомляє пресслужба Київської митниці.

Побутова, кухонна, комп’ютерна та DVD-техніка, газові балони, каталоги та книги, дитячі іграшки, упаковки з-під солодощів та навіть з-під собачого корму перетворювалися в руках винахідливих умільців на схованки.

Цигаркові порушники

При відправці міжнародних поштових та експрес-відправлень вони примудрялись заховати сигарети у бойлері, кухонних витяжках, серед продуктів харчування, одягу, взуття, іграшок. Найчастіше відправники намагались незаконно надіслати тютюнові вироби до Іспанії, США, Канади, Німеччини, Великобританії, Австралії, Польщі та Ізраїлю.

Лідером «цигаркових схованок» минулого року стали кухонні витяжки.

А от в категорії «найдорожча схованка» для сигарет став вантажний тягач DAF вартістю $23 тис., в якому житомирянин намагався нелегально ввезти в Україну 40 блоків сигарет Denim. До порушення митних правил чоловік готувався ретельно, влаштувавши схованки в тягачі, для пошуку яких митникам знадобилась кмітливість. Сигарети та вантажний тягач митниками вилучено у відповідності до митного законодавства.

Де ховають валюту

Тайником для $25 тис. стала акустична колонка. Міжнародне експрес-відправлення йшло з України до Африки. Саме в конструктивній порожнині комп’ютерної акустичної колонки інспектори Київської митниці виявили 250 банкнот в купюрах по 100 доларів.

€5 тис. – сума ніби й не така велика, але ж «ховалися» вони у товстому рекламному каталозі, який прямував до України у міжнародному відправленні з Німеччини.

А відправник з Ізраїлю завбачливо загорнув іноземну валюту – $7 тис. та €2,62 тис. – у фольгу та приховав між упаковками шоколадних виробів.

Найкурйозніше

Діаманти у спідньому. Двоє пасажирів авіарейсу зі Стамбулу намагались незаконно ввезти через аеропорт «Бориспіль» 39,2 г діамантів, заховавши їх на собі у спідній білизні. Лише після особистого огляду авіапасажири добровільно пред’явили інспекторам митниці шість пакетиків з коштовним камінням.

Торговельні ваги з «сюрпризом». Нестандартною схованкою для зброї стали звичайні торгові механічні ваги радянського зразка. Одесит винахідливо приховав у них частини спускового механізму та ствола до зброї та намагався відправити авіапоштою до Ізраїлю.

Цукерки з «кайфом». Партію екстазі (15 яскравих сердечок) пассажирка авіарейсу з Нідерландів приховала серед різнокольорових солодких драже. Цікаво, що упаковку солодощів жінка власноруч надала до митної перевірки. Схоже, керувалась принципом «хочеш заховати – поклади на видне місце». З митниками цей принцип не спрацював.

Замість корму для домашніх улюбленців – тютюн та стероїди. Саме такі начинки в упаковках з-під корму для собак виявили інспектори Київської митниці під час перевірки двох міжнародних поштових відправлень на сканері. В одній посилці знаходились пресовані тютюнові брикети вагою 8 кг, які прямували до Ізраїлю. В іншій, з Ізраїлю – понад пів кілограма анаболічних стероїдів «метандієнон», замість задекларованих «снеків».

Контрабанда культурних цінностей

Звичайний радянський механічний годинник «Янтарь», який сумчанин відправляв до Китаю, приховував у собі два ордени «Червоної зірки», ордени Вітчизняної війни ІІ ступеня та «Трудової слави» І ступеня, військову кокарду СРСР.

Винахідливі відправники з Дніпра не знайшли нічого кращого, як заховати сім радянських орденів «Отечественная война» всередині подвійного склодомкрату, який і задекларували та планували надіслати до Чорногорії.

А у книзі Дейла Карнегі потягом таємно подорожували старожитності XVIIІ-XIX ст. Однак подорож обірвалась на залізничній станції «Овруч», де інспектори Київської митниці і виявили порушника митних правил. Книга зі сховком знаходилася в дорожній сумці 35-річного пасажира потягу сполученням Кишинів – Санкт-Петербург.

У комп’ютерній та DVD-техніці ділки з Харкова намагались відправити старовинні ікони до США та Швейцарії. До справи підходили продумано. Ікону із зображенням святого Андрія Первозванного заховали в моніторі від комп’ютера, всередині DVD–плеєра – унікальну ікону «Свята Новозавітна Трійця», а скріплені між собою клавіатура від комп’ютера та ноутбук стали тайником для багатокомпозиційної ікони.

Кожне порушення митних правил завершується складанням протоколу, а їх у 2020 році митницею складено 1989.