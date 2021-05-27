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    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)

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    Товари з надписами відомих брендів&nbsp;переміщувався за неправдивими документами - Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Товари з надписами відомих брендів переміщувався за неправдивими документами
    Фото: Київська митниця

    Деякі отримувачі відправлень, зазначені в документах, товар не замовляли

    Київські митники виявили понад дві сотні міжнародних експрес відправлень, надісланих «навмання в нікуди» та ще й з заниженою вшестеро вартістю. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    Згідно з супровідними документами, 208 експресвідправлень з незначною кількістю чоловічої спідньої білизни, шкарпеток, футболок та дитячих кросівок з Китаю та Гонконгу через Туреччину прямували на адреси наших співвітчизників у кількох регіонах України. Загальна задекларована для митних цілей вартість цих товарів склала близько 500 тис. грн.

    Натомість під час митного контролю і аналізу цих експресвідправлень співробітниками Київської митниці виявлено суттєву невідповідність заявленої кількості, переліку товарів, які мали там знаходитися, та їх вартості (занижена майже вшестеро). Так, митниками встановлено, що в цих відправленнях загалом знаходиться майже 10 тисяч одиниць товару на загальну суму понад 3 млн грн.

    Крім того, деякі отримувачі відправлень, зазначені в документах, товар не замовляли, і на нього не очікують. В інших випадках зазначені адреси не існують, або за наведеною адресою заявлена особа не проживає.

    Таким чином, київськими митниками дані товари (чоловіча спідня білизна, шкарпетки та футболки з надписами Adidas, Zara, Tommy Hilfiger та Björn Borg, а також дитячі кросівки), що переміщувався за неправдивими документами, вилучено протоколами про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

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    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)
    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)

    В Київській митниці пригадують, що у 2017 році вже складали протоколи за схожих обставин: тоді сотні посилок прямували з Китаю на Сумщину на адресу Тома Сойєра, Джека Вороб’я, Лідки Маразматички, Кота в сапогах, Дона Карлеоне та ряду інших цікавих персонажів.

    Теги: митниця Київ Державна митна служба
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    Київські митники затримали сотні посилок з Китаю з трусами на 3 млн грн (фото)