Київські митники знищили 422 кг деталей підробок конструкторів Lego

Митники реагують на ввезення товарів із порушенням прав інтелектуальної власності

Із початку 2020 року Київська митниця Держмитслужби здійснила 231 призупинення митного оформлення товарів за ознакою порушення прав інтелектуальної власності.

Про це повідомляє пресслужба митниці.

У всіх випадках митниця за визначеною процедурою повідомляла правовласників про можливе порушення їх прав. Однак у 43 випадках при призупиненні митного оформлення товарів за підозрою у контрафактності, представники правовласників цих торгових марок не відреагували на повідомлення, направлені їм Київською митницею. Відтак, по закінченні строків призупинення митне оформлення товарів було продовжено.

У 23 випадках правовласниками товари визнано такими, що ввозяться з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

У результаті до деталей конструкторів, які порушували права власника знаку Lego, застосовано процедуру знищення відповідно до ст.401 Митного кодексу України. Загалом під контролем митниці знищено 422 кг деталей конструкторів.

975 надувних м’ячів, які імпортувалися з порушенням прав власника знаку для товарів і послуг Puma, після зняття нанесеного на них маркування оформлені та випущені у вільний обіг.

У 4 випадках за рішенням правовласників товари, що надійшли в Україну в міжнародних поштових та експресвідправленнях з порушенням охоронюваних законом прав інтелектуальної власності власників знаків Michael Kors, Christian Dior, Louis Vuitton та Chanel, повернуто до країни відправлення відповідно до Всесвітньої поштової конвенції чи у порядку ст. 235 Митного кодексу України.