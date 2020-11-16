У «Борисполі» затримали українця з рідкісним бурштином (фото)

Українець намагався вивезти до Еміратів 18 каменів бурштину

У суботу, 14 листопада, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили у багажі українця 5,4 кг бурштину.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

27-річний чоловік прямував на авіарейс Київ – Шарджа.

Спільна група, до якої, крім самих прикордонників, увійшли й співробітники СБУ та митниці, оглянула багаж українця, який прямував на відліт «зеленим коридором».

Серед речей подорожувальника правоохоронці виявили 18 необроблених каменів бурштину, рідкісних за своїми розмірами. Вага найбільшого каменя сягала 700 грамів, а його довжина – 18 см.

Загальна вага сонячного каміння, яке молодик намагався приховано вивезти з України до ОАЕ, склала 5,4 кг.

Цінний мінерал, що використовують, зокрема, й для виготовлення прикрас, вилучили митники. За порушення митних правил чоловіка притягнуто до відповідальності.