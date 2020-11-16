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    У «Борисполі» затримали українця з рідкісним бурштином (фото)

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    <p>Вага найбільшого каменя сягала 700 г, а довжина &ndash; 18 см</p> - У «Борисполі» затримали українця з рідкісним бурштином (фото)

    Вага найбільшого каменя сягала 700 г, а довжина – 18 см

    Фото: Київська митниці Держмитслужби

    Українець намагався вивезти до Еміратів 18 каменів бурштину

    У суботу, 14 листопада, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили у багажі українця 5,4 кг бурштину.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    27-річний чоловік прямував на авіарейс Київ – Шарджа.

    Спільна група, до якої, крім самих прикордонників, увійшли й співробітники СБУ та митниці, оглянула багаж українця, який прямував на відліт «зеленим коридором».

    Серед речей подорожувальника правоохоронці виявили 18 необроблених каменів бурштину, рідкісних за своїми розмірами. Вага найбільшого каменя сягала 700 грамів, а його довжина – 18 см.

    Загальна вага сонячного каміння, яке молодик намагався приховано вивезти з України до ОАЕ, склала 5,4 кг.

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    У «Борисполі» затримали українця з рідкісним бурштином (фото)
    У «Борисполі» затримали українця з рідкісним бурштином (фото)
    У «Борисполі» затримали українця з рідкісним бурштином (фото)
    У «Борисполі» затримали українця з рідкісним бурштином (фото)
    Фото: Держприкордонслужба

    Цінний мінерал, що використовують, зокрема, й для виготовлення прикрас, вилучили митники. За порушення митних правил чоловіка притягнуто до відповідальності.

    Теги: прикордонники митниця СБУ Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль ОАЕ авіарейс
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