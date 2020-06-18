Київські поліцейські розшукали двох втікачок із притулку (фото)



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Правоохоронці повернули дівчат до притулку Фото: Нацполіція

Дівчат виявили у різних районах столиці

До Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення двох неповнолітніх, 2003 та 2004 років народження. Працівники ювенальної превенції почали пошуки дівчаток.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Ми опитали друзів втікачок та перевірили можливі адреси їх перебування. У результаті 16-річну дівчину через добу виявили в Оболонському районі столиці. Через декілька днів на залізничному вокзалі у Солом’янському районі зупинили 17-річну дівчину. Неповнолітніх повернули до притулку. Жодних протиправних дій відносно них вчинено не було», - розповів начальник сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції Олександр Поліщук.

Правоохоронці провели з дівчатами профілактичну бесіду та попередили про небезпечні наслідки таких вчинків.

Нагадаємо, поліція Київщини оголосила в розшук 27-річного жителя Одещини Дмитра Гонтара, який підозрюється у вбивстві жителя Фастова.