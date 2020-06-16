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    У Білій Церкві хлопчика вбило струмом на даху вагона

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    <p>Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли тіло загиблого з товарного вагона</p> - У Білій Церкві хлопчика вбило струмом на даху вагона

    Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли тіло загиблого з товарного вагона

    Прибувши на місце, рятувальники побачили, що на вагоні лежить обгоріле тіло хлопчика

    У місті Біла Церква Київської області дитина вилізла на дах вагона, після чого відразу ж отримала смертельний удар струмом.

    Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 16 червня.

    Інцидент стався на місцевому залізничному вокзалі. Прибувши на місце, рятувальники побачили, що на вагоні лежить обгоріле тіло хлопчика, на якому лежали дроти під напругою. Дитина була 2008 року народження.

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    Після відключення лінії електропередач від напруги, співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли тіло загиблого з товарного вагона.

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