У Білій Церкві хлопчика вбило струмом на даху вагона



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Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли тіло загиблого з товарного вагона

Прибувши на місце, рятувальники побачили, що на вагоні лежить обгоріле тіло хлопчика

У місті Біла Церква Київської області дитина вилізла на дах вагона, після чого відразу ж отримала смертельний удар струмом.

Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 16 червня.

Інцидент стався на місцевому залізничному вокзалі. Прибувши на місце, рятувальники побачили, що на вагоні лежить обгоріле тіло хлопчика, на якому лежали дроти під напругою. Дитина була 2008 року народження.

Після відключення лінії електропередач від напруги, співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли тіло загиблого з товарного вагона.