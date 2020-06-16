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    На Київщині чоловік викинув із вікна п’ятирічного хлопчика (фото)

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    Поліція затримала кривдника дитини - На Київщині чоловік викинув із вікна п’ятирічного хлопчика (фото)
    Поліція затримала кривдника дитини
    Фото: Нацполіція

    Дитину доправлено до реанімаційного відділення лікарні

    У Білій Церкві на Київщині поліція оперативно затримала чоловіка, який викинув з вікна квартири 5-річого хлопчика.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Упродовж дня співмешканці у квартирі вживали алкогольні напої і між ними виникла сварка. Тоді розлючений чоловік схопив 5-річного сина цивільної дружини і викинув його з вікна першого поверху», - розповіли в поліції.

    Після скоєного чоловік втік у невідомому напрямку.

    Травмовану дитину біля під’їзду виявили небайдужі перехожі, вони викликали поліцію та медиків. Каретою швидкої допомоги хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, дільничні офіцери поліції. Встановлено, що посварились чоловік та жінка через виховання її маленьких дітей. Хлопчика, який заважав дивитися «господарю» фільм, вітчим викинув просто у вікно.

    На пошуки кривдника був піднятий по тривозі весь особовий склад місцевого відділу поліції. Ювенальні поліцейські та дільничні офіцери поліції оперативно затримали його на одній з вулиць Білої Церкви. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

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    На Київщині чоловік викинув із вікна п’ятирічного хлопчика (фото)
    На Київщині чоловік викинув із вікна п’ятирічного хлопчика (фото)

    З порушником зараз працюють поліцейські. Встановлюються усі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

    Національна поліція України кримінал діти Київщина злочин злочинець
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