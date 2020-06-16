На Київщині чоловік викинув із вікна п’ятирічного хлопчика (фото)



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Поліція затримала кривдника дитини Фото: Нацполіція

Дитину доправлено до реанімаційного відділення лікарні

У Білій Церкві на Київщині поліція оперативно затримала чоловіка, який викинув з вікна квартири 5-річого хлопчика.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Упродовж дня співмешканці у квартирі вживали алкогольні напої і між ними виникла сварка. Тоді розлючений чоловік схопив 5-річного сина цивільної дружини і викинув його з вікна першого поверху», - розповіли в поліції.

Після скоєного чоловік втік у невідомому напрямку.

Травмовану дитину біля під’їзду виявили небайдужі перехожі, вони викликали поліцію та медиків. Каретою швидкої допомоги хлопчика з тяжкими травмами доправлено до реанімаційного відділення лікарні. Наразі за його життя борються лікарі.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські, дільничні офіцери поліції. Встановлено, що посварились чоловік та жінка через виховання її маленьких дітей. Хлопчика, який заважав дивитися «господарю» фільм, вітчим викинув просто у вікно.

На пошуки кривдника був піднятий по тривозі весь особовий склад місцевого відділу поліції. Ювенальні поліцейські та дільничні офіцери поліції оперативно затримали його на одній з вулиць Білої Церкви. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

З порушником зараз працюють поліцейські. Встановлюються усі обставини події, вирішується питання щодо правової кваліфікації.