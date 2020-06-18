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    Поліція розшукує небезпечного злочинця, що скоїв убивство (фото)

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    Розшукується&nbsp;27-річний житель Одещини Дмитро Гонтар - Поліція розшукує небезпечного злочинця, що скоїв убивство (фото)
    Розшукується 27-річний житель Одещини Дмитро Гонтар
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник завдав смертельне ножове поранення фастівчанину

    Поліція Київщини оголосила в розшук 27-річного жителя Одещини Дмитра Гонтара, який підозрюється у вбивстві жителя Фастова.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Нагадаємо, що 16 червня у місті Фастів під Києвом зловмисник завдав смертельне ножове поранення фастівчанину і втік.

    «Працівники поліції встановили особу нападника. Ним виявився 27-річний житель Одещини Дмитро Гонтар», - йдеться в повідомленні поліції.

    Молодик вже раніше мав проблеми з законом.

    17 червня зловмиснику було заочно оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 ККУ та оголошено в розшук.

    Прикмети чоловіка: на вигляд 25-30 років, зріст 175 см, середньої тілобудови , обличчя овальне, волосся темне, коротке, брови - широкі, низько посаджені, викривлена спинка носа вліво, очі темні.

    Був одягнений: бірюзова футболка, шорти синього кольору.

    Поліція звертається до громадян: «Якщо Ви володієте інформацією щодо місця перебування розшукуваного, чи будь-якими іншими даними, що допоможуть вийти на його слід, прохання телефонувати до Фастівського відділення поліції за телефонами : 04565(51341), 0933034986, або 102. Анонімність гарантується».

    Раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook повідомив про вбивство у Фастові. Згодом поліція повідомила про встановлення особи злочинця.

    Нагадаємо, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.

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