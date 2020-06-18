Поліція розшукує небезпечного злочинця, що скоїв убивство (фото)



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Розшукується 27-річний житель Одещини Дмитро Гонтар Фото: Нацполіція

Зловмисник завдав смертельне ножове поранення фастівчанину

Поліція Київщини оголосила в розшук 27-річного жителя Одещини Дмитра Гонтара, який підозрюється у вбивстві жителя Фастова.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що 16 червня у місті Фастів під Києвом зловмисник завдав смертельне ножове поранення фастівчанину і втік.

«Працівники поліції встановили особу нападника. Ним виявився 27-річний житель Одещини Дмитро Гонтар», - йдеться в повідомленні поліції.

Молодик вже раніше мав проблеми з законом.

17 червня зловмиснику було заочно оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 ККУ та оголошено в розшук.

Прикмети чоловіка: на вигляд 25-30 років, зріст 175 см, середньої тілобудови , обличчя овальне, волосся темне, коротке, брови - широкі, низько посаджені, викривлена спинка носа вліво, очі темні.

Був одягнений: бірюзова футболка, шорти синього кольору.

Поліція звертається до громадян: «Якщо Ви володієте інформацією щодо місця перебування розшукуваного, чи будь-якими іншими даними, що допоможуть вийти на його слід, прохання телефонувати до Фастівського відділення поліції за телефонами : 04565(51341), 0933034986, або 102. Анонімність гарантується».

Раніше очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook повідомив про вбивство у Фастові. Згодом поліція повідомила про встановлення особи злочинця.

Нагадаємо, 7 червня у Фастові сталося вбивство трьох людей. Повідомлялося, що в приватному будинку у Фастові 28-річний чоловік убив трьох людей, із пораненням госпіталізували жінку. Зловмисника затримали.