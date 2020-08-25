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    Київські поліцейські вилучили у двох наркоторговців канабіса на 15 млн грн (фото, відео)

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    Правоохоронці&nbsp;&nbsp;вилучили близько 50 кг канабіса - Київські поліцейські вилучили у двох наркоторговців канабіса на 15 млн грн (фото, відео)
    Правоохоронці  вилучили близько 50 кг канабіса
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці ліквідували близько 700 рослин конопель

    Слідчим управлінням столичної поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва прокуратури Києва викрито групу осіб, до складу якої входили уродженці Дніпропетровської та Черкаської областей. Двоє чоловіків здійснювали незаконні посіви та вирощували коноплі з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу – канабіс.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «У ході досудового розслідування ми встановили, що подільники займаються збутом канабіса на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Черкаської областей України. Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів ми вилучили близько 50 кг канабіса та ліквідували посів рослин конопель у кількості майже 700 штук. За цінами «чорного ринку» сума вилученого складає близько 15 мільйонів гривень», - зазначив заступник начальника слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов.

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    Київські поліцейські вилучили у двох наркоторговців канабіса на 15 млн грн (фото, відео)
    Київські поліцейські вилучили у двох наркоторговців канабіса на 15 млн грн (фото, відео)
    Київські поліцейські вилучили у двох наркоторговців канабіса на 15 млн грн (фото, відео)

    У порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох чоловіків. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

    Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал наркотики розслідування
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