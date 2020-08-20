Під Києвом поліція виявила плантацію конопель у чоловіка з кримінальним минулим



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Кущі рослин направлено на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловік вирощував коноплі на городі

В одному з домогосподарств у селі Вища Дубечня Вишгородського району правоохоронці виявили посіви конопель.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За ухвалою суду правоохоронці провели санкціонований обшук на одному з обійсть села Вища Дубечня, яке належить 49-річному чоловіку. Раніше чоловік вже мав проблеми із законом.

На території домоволодіння поліцейські виявили та вилучили кущі конопель, а також банки та пакет із сушеними наркотичними рослинами.

Речові докази направлені на проведення експертних досліджень.

Задокументували незаконну діяльність місцевого жителя працівники Вишгородського відділу поліції в рамках проведення операції «Мак».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання відкриття кримінального провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Слідство триває.