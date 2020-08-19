Киянин вирощував коноплі у Чорнобильській зоні (фото)



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Плантацію конопель виявили правоохоронці спільно з прикордонниками Фото: Нацполіція

Поліція ЧАЕС ліквідувала наркопосіви у відселеному пункті зони ЧАЕС

Киянин посіяв та вирощував коноплі у відселеному селі Шевченкове у зоні відчуження ЧАЕС. Таким чином, 56-річний чоловік намагався приховати свою діяльність, адже вважав, що там правоохоронці точно не знайдуть нарковмісні насадження.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Виявити незаконні посіви вдалося поліцейським відділу ЧАЕС спільно із прикордонниками та працівниками охорони природно заповідного фонду в рамках проведення операції «Мак».

Поліцейські ліквідували посіви у зоні безумовного відселення. Зразки рослин направлені для проведення експертного дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також відносно «наркоаграрія» поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 46-1 КУпАП (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Досудове розслідування триває.