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    Польські митники затримали 46 кг метамфетаміну з України

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    Вантажівка, в якій перебували наркотики, перевозила з України до Польщі деревне вугілля - Польські митники затримали 46 кг метамфетаміну з України
    Вантажівка, в якій перебували наркотики, перевозила з України до Польщі деревне вугілля

    Вантажівкою з наркотиками керував 25-річний українець

    Громадянин України намагався провезти до Польщі у своїй вантажівці 46 кілограмів амфетаміну, вартість якого на «чорному» ринку становить понад 2,3 млн злотих (понад 17 млн грн).

    Про це повідомила 20 серпня Національна податкова адміністрація Польщі.

    25-річного українця з наркотиками затримали в пункті пропуску Дорогуськ, який межує з українським пунктом Ягодин, розташованим на Волині.

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    Польські митники затримали 46 кг метамфетаміну з України
    Польські митники затримали 46 кг метамфетаміну з України
    Польські митники затримали 46 кг метамфетаміну з України
    Польські митники затримали 46 кг метамфетаміну з України

    За інформацією польських правоохоронців, вантажівка, в якій перебували наркотики, перевозила з України до Польщі деревне вугілля. Однак рентгенівське сканування вантажівки показало, що в конструкціях автомобіля є додаткове вантаж.

    «У сховищах були пакети, наповнені гелем. Проведені тести показали, що це метамфетамін. Ми вилучили понад 46 кг наркотичної речовини, орієнтовна вартість якої становить понад 2,3 мільйона злотих», – повідомили польські правоохоронці.

    митниця Польща вугілля вантажівки наркотики кордон
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