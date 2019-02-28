Київським комунальникам підвищили зарплати: кому і на скільки



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У КМДА повідомили, що двірники отримують більше 8 тисяч гривень

Столичним двірникам, прибиральникам сходових клітин та слюсарям-сантехнікам підняли заробітну плату завдяки відсутності тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій Києва.

Про це повідомив на брифінгу заступник глави КМДА Петро Пантелеєв, передає 44.ua.

Тепер двірники отримують в середньому 8 753 грн (за прибирання більше 3 108 метрів, до 6 200 м), а раніше їм платили 4 783 грн. Прибиральники сходових клітин отримували 4 783 грн, тепер - 7 327 грн. Слюсарі-сантехніки раніше отримували 6 тис. грн, а тепер - 7 457 грн. Такі дані під час брифінгу назвала директор комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району Києва» Ірина Бойко.

Нагадаємо, що тарифи на послуги з утримання столичних будинків і прилеглих до них територій існували до 10 червня 2018 року. Тепер мешканці будинків вибирають керуючу компанію (комерційну або комунальну) і встановлюють договірну ціну.

Як повідомлялося, на сьогодні Києву не вистачає більш як 4 тис. двірників.

Як розповів депутат Київради Олександр Пабат, наразі найгірша ситуація з двірниками в Голосіївському районі Києва (41,6% від нормативної чисельності штату), а найкраща - в Оболонському (62,9%) та Святошинському (61%) районах.

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