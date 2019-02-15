У Києві критична ситуація з прибиранням вулиць: не вистачає більш як 4 тис. двірників документ



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Двірники незадоволені умовами праці

Комунальні компанії Києва укомплектовані двірниками наполовину. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні на вулицях столиці працює 4 623 особи з лопатами/мітлами в той час як комунальні керуючі компанії визначають потребу всіх 10 районів у 8 743 співробітників з прибирання дворів та вулиць», - написав він.

Пабат зазначив, що 50% укомплектованості штату цілком пояснює ситуацію з якістю прибирання тротуарів, прибудинкових територій від снігу та особливо льоду в цьому сезоні.

«Ті 50%, що щодня беруть участь у прибиранні вулиць, умовами праці не те щоб задоволені. По-моєму, це достатній привід, щоб чиновникам від київського ЖКГ зайнятися проблемою і знайти (або запозичити) оптимальну систему мотивацій, заохочень для людей гостро необхідної і не найпопулярнішої професії», - вважає депутат.

Проаналізувавши дані по районах, Пабат повідомив, що наразі найгірша ситуація з двірниками в Голосіївському районі Києва (41,6% від нормативної чисельності штату), а найкраща - в Оболонському (62,9%) та Святошинському (61%) районах.





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