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    Думки вголос

    Хто насправді керує Києвом

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Саме так сьогодні виглядають столичні підземні переходи - Хто насправді керує Києвом
    Саме так сьогодні виглядають столичні підземні переходи

    Влада столиці абсолютно не хоче повертати собі повноваження та займатися керівництвом міста

    Мовою оригіналу

    Я часто называю киевскую власть слабой. Чиновники обижаются. Вроде и мэр мировой чемпион по боксу, спортивный, внушительный. И его заместители, помощники люди молодые, образованные, современные. Много работают, любят говорить о масштабных проектах. Городские депутаты вообще живут чаяниями киевлян: содействуют ремонтам, посадке деревьев… Но на практике мы видим, что киевские власти абсолютно не рвутся за возврат себе полномочий по управлению городом. Более того, они с удовольствием отказываются от своих полномочий и перекладывают управление городом на коммерсантов или другие случайные структуры.

    Например, безумное решение отказаться от ухода за подземными переходами, отдав их в управление «инвесторам», которые превратили их в тесные торговые подземелья. Негативный опыт ничему не научил, и сейчас по всему городу идет замена остановок общественного транспорта. В конечном итоге 900 остановок будет заменено на новые с большими торговыми будками. Эта замена названа «инвестиционным проектом», и теперь за остановки отвечает не городская служба общественного транспорта, а некий коммерческий инвестор. Проблема с остановочным комплексом, грязно, поломано, наплевано? Городские власти ни при чем, обращайтесь к «инвестору».

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Київ
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