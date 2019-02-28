У Кличка нагадали киянам, що тарифів на утримання будинків не існує



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З 10 червня 2018 року поняття «тариф» скасоване і запроваджена ціна за послугу

Рішення суду щодо тарифів комунальних ЖЕКів на утримання будинків та прибудинкових територій скасовує розпорядження КМДА, однак таке поняття як «тариф» перестало існувати з червня минулого року. На сьогодні діє договірна економічно обґрунтована вартість між керуючими компаніями та мешканцями, на основі якої здійснюється обслуговування будинків. Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що з 10 червня 2018 року поняття «тариф» скасоване взагалі і запроваджена ціна за послугу.

«Вартість послуг комунальних керуючих компаній відображає рівень затрат для стабільної роботи і включає заробітну плату персоналу, затрати на електроенергію, протиаварійні роботи тощо. Ціна встановлюється з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення. Органи місцевого самоврядування втратили повноваження встановлювати тариф. Віднині це спільна домовленість підприємства (незалежно від форми власності) та споживачів», - зазначив Пантелеєв.

«Відбувся факт рішення суду про скасування відповідного розпорядження КМДА про встановлення тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. У свою чергу, до Верховного Суду України подана касаційна скарга відносно цього питання, і справа має перспективу розгляду. Крім того, у рішенні суду немає зобов’язань здійснювати перерахунок. Керуючі компанії дійсно у своїй роботі практикують проведення справедливих перерахунків людям, коли послуга надавалась неякісно або не надавалась взагалі. Наприклад, якщо в будинку не працює протипожежна автоматика, то здійснюється перерахунок, якщо ліфт зупинився на певний час – робиться перерахунок, якщо неякісно прибирається двір – робиться перерахунок. За 2018 рік муніципальні керуючі компанії виконали перерахунок на суму 44 млн грн. Цією роботою займається міська житлово-комунальна інспекція, – пояснив Пантелеєв. – Ми, господарники, працюємо для того, щоб забезпечити стабільну життєдіяльність міста і переконані, що в цій сфері не слід займатися політичними маніпуляціями».

Заступник голови КМДА також повідомив, що наразі готується проект рішення Київської міської ради про створення електронної бази прибудинкових площ, яка буде публічною і до якої матимуть доступ кияни.

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