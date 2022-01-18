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    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)

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    Пік цвітіння рослин почнеться в лютому - Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)

    Пік цвітіння рослин почнеться в лютому

    фото: Уніан

    В експозиції представлено 30 сортів азалій та 15 сортів камелій

    У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в Києві почали цвісти перші азалії та камелії. Пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому, пише УНІАН.

    Як повідомляється на сайті ботсаду, в експозиції представлено 30 сортів азалій та 15 сортів камелій. Загалом за кількістю видів і сортів тутешня колекція азалій і камелій посідає друге місце в Європі.

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    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)
    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)

    Основу експозиції складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. Також в колекції збереглися рослини 25 старих німецьких сортів селекції 20-30 років минулого століття (Professor Walters, Paul Schaeme, Adventsglocken, Concіnna, Apollo, Celestіna), а також 29 сортів і гібридів, які були створені в Центральному ботанічному саду в 60-70-их роках. Камелія представлена двома видами – камелією японською і камелією масляною. Загальна площа експозиції – 424 квадратних метрів. Час масового цвітіння азалій у столичному ботсаду випадає на січень-березень.

    Нагадаємо, Київський ботанічний сад пояснив, навіщо спиляв сторічні дуби.

    Теги: Київ рослини
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    Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)