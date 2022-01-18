Київський ботанічний сад похизувався першим цвітінням азалій (фото)

В експозиції представлено 30 сортів азалій та 15 сортів камелій

У Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка в Києві почали цвісти перші азалії та камелії. Пік цвітіння цих рослин почнеться в лютому, пише УНІАН.

Як повідомляється на сайті ботсаду, в експозиції представлено 30 сортів азалій та 15 сортів камелій. Загалом за кількістю видів і сортів тутешня колекція азалій і камелій посідає друге місце в Європі.

Основу експозиції складають сорти азалії індійської, аналогів якої немає в інших ботанічних садах України. Також в колекції збереглися рослини 25 старих німецьких сортів селекції 20-30 років минулого століття (Professor Walters, Paul Schaeme, Adventsglocken, Concіnna, Apollo, Celestіna), а також 29 сортів і гібридів, які були створені в Центральному ботанічному саду в 60-70-их роках. Камелія представлена двома видами – камелією японською і камелією масляною. Загальна площа експозиції – 424 квадратних метрів. Час масового цвітіння азалій у столичному ботсаду випадає на січень-березень.

Нагадаємо, Київський ботанічний сад пояснив, навіщо спиляв сторічні дуби.