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    Комунальники прибрали з вулиць столиці понад 70 МАФів

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    У разі відсутності документації &ndash; власник має самостійно прибрати ТС у найкоротший термін - Комунальники прибрали з вулиць столиці понад 70 МАФів
    У разі відсутності документації – власник має самостійно прибрати ТС у найкоротший термін
    фото: Київблагоустрій

    Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у Шевченківському районі

    Протягом тижня комунальники прибрали з вулиць столиці більше 70 МАФів. Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського благоустрою КМДА у Facebook.

    Лідером з демонтажу став Шевченківський.

    Так, минулого тижня, із 10 по 16 січня фахівці прибрали з вулиць Києва 71 незаконних об’єктів благоустрою.

    Серед них:

    • тимчасові споруди – 7
    • засобів пересувної торгівлі – 5

    Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у таких районах:

    • Шевченківський – 18
    • Голосіївський – 12

    Зазначається, що щодня столичні інспектори благоустрою контролюють вулиці міста на своїх секторах, яких у столиці близько 100. Коли інспектор виявляє нововстановлену тимчасову споруду – обов’язково вносить припис з вимогою надати дозвільні документи на розміщення.

    У разі відсутності документації – власник має самостійно прибрати ТС у найкоротший термін. Якщо незаконна споруда залишається на місці – Департамент міського благоустрою видає доручення КП «Київблагоустрій» на демонтаж.

    Як писав «Главком», комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві.

    Як повідомлялося, у Києві звільнені від МАФів підземні переходи перетворилися на «шанхай».

    Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену.

    Проте восени в підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи.

    Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.

    Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ метро документи КМДА МАФи влада інспектор
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    Комунальники прибрали з вулиць столиці понад 70 МАФів