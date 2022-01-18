Комунальники прибрали з вулиць столиці понад 70 МАФів
Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у Шевченківському районі
Протягом тижня комунальники прибрали з вулиць столиці більше 70 МАФів. Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського благоустрою КМДА у Facebook.
Лідером з демонтажу став Шевченківський.
Так, минулого тижня, із 10 по 16 січня фахівці прибрали з вулиць Києва 71 незаконних об’єктів благоустрою.
Серед них:
- тимчасові споруди – 7
- засобів пересувної торгівлі – 5
Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у таких районах:
- Шевченківський – 18
- Голосіївський – 12
Зазначається, що щодня столичні інспектори благоустрою контролюють вулиці міста на своїх секторах, яких у столиці близько 100. Коли інспектор виявляє нововстановлену тимчасову споруду – обов’язково вносить припис з вимогою надати дозвільні документи на розміщення.
У разі відсутності документації – власник має самостійно прибрати ТС у найкоротший термін. Якщо незаконна споруда залишається на місці – Департамент міського благоустрою видає доручення КП «Київблагоустрій» на демонтаж.
Як писав «Главком», комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві.
Як повідомлялося, у Києві звільнені від МАФів підземні переходи перетворилися на «шанхай».
Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену.
Проте восени в підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи.
Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.
Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.