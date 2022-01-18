Комунальники прибрали з вулиць столиці понад 70 МАФів

У разі відсутності документації – власник має самостійно прибрати ТС у найкоротший термін

Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у Шевченківському районі

Протягом тижня комунальники прибрали з вулиць столиці більше 70 МАФів. Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського благоустрою КМДА у Facebook.

Лідером з демонтажу став Шевченківський.

Так, минулого тижня, із 10 по 16 січня фахівці прибрали з вулиць Києва 71 незаконних об’єктів благоустрою.

Серед них:

тимчасові споруди – 7

засобів пересувної торгівлі – 5

Найбільше незаконних елементів благоустрою демонтовано у таких районах:

Шевченківський – 18

Голосіївський – 12

Зазначається, що щодня столичні інспектори благоустрою контролюють вулиці міста на своїх секторах, яких у столиці близько 100. Коли інспектор виявляє нововстановлену тимчасову споруду – обов’язково вносить припис з вимогою надати дозвільні документи на розміщення.

У разі відсутності документації – власник має самостійно прибрати ТС у найкоротший термін. Якщо незаконна споруда залишається на місці – Департамент міського благоустрою видає доручення КП «Київблагоустрій» на демонтаж.

Як писав «Главком», комунальники з боями знесли «цар-МАФ» у Києві.

Як повідомлялося, у Києві звільнені від МАФів підземні переходи перетворилися на «шанхай».

Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену.

Проте восени в підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи.

Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.

Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.