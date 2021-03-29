Київський ботанічний сад пояснив, навіщо спиляв сторічні дуби

За версією ботаніків, дерева могли «упасти комусь на голови»

Триває конфлікт між працівниками ботанічного саду Університету біоресурсів і природокористування що в Голосіївському лісі, та представниками громадськості, які звинувачують працівників закладу у знищенні вікових дубів.

Раніше на сайті «Клуб коріного киянина» зʼявилося повідомлення про знищення 17 дерев. Хоча працівники ботсаду показали акти на зрізання сухостійних дерев, на фото не було видно ознак їх сухостійності.

Наразі на сторінці ботсаду НУБіП у соцмережах також зʼявилися фотографії спиляних дерев разом з проханням не створювати навколо події ажіотаж. Як звертає увагу «Хмарочос», фото, опубліковані екоактивістами та ботсадом, суттєво відрізняються.

За версією ботсаду, кожне сухостійне дерево перед видаленням попередньо обстежується кваліфікованою комісією, направляється запит в екологічну службу для отримання актів на видалення кожного такого дерева. Ботсад НУБіП ніби отримав всі необхідні документи.

Причиною засихання дерев у НУБіП назвали зміни клімату, посуху, різке зниження рівня ґрунтових вод, заселення рослин омелою, спалахи шкідників і хвороб та забруднення повітря.

Перше – фото, опубліковане активістами; друге – ботсадом

Там не бачать мотивів створювати ажіотаж навколо зрізання «сухого аварійного дуба, який завтра може впасти комусь на голову».

«Другий день поспіль адміністрація змушена виправдовуватись за свої дії і пояснювати необхідність видалення цих дерев перед поліцією, перед телевізійниками, перед екологічною інспекцією… Усі необхідні документи є у наявності, тому кожна служба, яка приїзджає на вимогу впертих активістів, розібравшись в обставинах, не запобігає діяльності співробітників, проте за годину-другу приїзджає вже інша служба і «просвітницьку діяльність» доводиться починати знову», – зазначають в ботсаду.

Начальниця Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міськради Олександра Сладкова прокоментувала допис ботсаду. За її словами, дерева на всіх фото в пості і коментарях мертві, і померли за активної участі грибів. Вона пояснила, що дерева не обов’язково було видаляти, а достатньо було їх лишити без гілок для покращення біорізноманіття. А сам процес видалення, на її думку, зайва і нікому не потрібна витрата коштів.

Нагадаємо, що перед новорічними святами в ряді локацій Києва невідомими було спиляно декоративні ялинки.