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    Через негоду літаки зі столичних «Жулян» летять до Львова

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    Занесений снігом аеропорт не зміг прийняти міжнародні рейси - Через негоду літаки зі столичних «Жулян» летять до Львова

    Занесений снігом аеропорт не зміг прийняти міжнародні рейси

    фото: аеропорт Жуляни/Facebook

    Пасажири вже п’яти рейсів прибули до Львова

    Через негоду у столиці аеропорт «Жуляни» не зміг прийняти декілька рейсів. Тож львівський аеропорт став запасним аеродромом, саме туди полетіли п’ять літаків, які не змогли сісти у столиці. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Львів».

    Не змогли приземлитись такі рейси:

    • WZZ6270 з Вроцлава;
    • WZZ1567 з Варшави;
    • WZZ6232 з Пардубиці;
    • WZZ6278 з Вільнюса;
    • WZZ6044 з Рима.

    «Усі пасажири, які прибули до Львова, пересіли у автобуси та вирушили до Києва», – зазначається у повідомленні.

    До слова, Державна авіаційна служба дозволила авіакомпанії «Азур Ейр Україна» виконувати нові регулярні рейси з Києва до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру з 1 березня 2022 року.

    Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України припинила виконання регулярних польотів за двома маршрутами з аеропорту «Бориспіль». Йдеться про рейси до Греції та Грузії.

    Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

    У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

    Теги: Київ Львів аеропорт Україна
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    Через негоду літаки зі столичних «Жулян» летять до Львова