Через негоду літаки зі столичних «Жулян» летять до Львова

Пасажири вже п’яти рейсів прибули до Львова

Через негоду у столиці аеропорт «Жуляни» не зміг прийняти декілька рейсів. Тож львівський аеропорт став запасним аеродромом, саме туди полетіли п’ять літаків, які не змогли сісти у столиці. Про це повідомляє пресслужба міжнародного аеропорту «Львів».

Не змогли приземлитись такі рейси:

WZZ6270 з Вроцлава;

WZZ1567 з Варшави;

WZZ6232 з Пардубиці;

WZZ6278 з Вільнюса;

WZZ6044 з Рима.

«Усі пасажири, які прибули до Львова, пересіли у автобуси та вирушили до Києва», – зазначається у повідомленні.

До слова, Державна авіаційна служба дозволила авіакомпанії «Азур Ейр Україна» виконувати нові регулярні рейси з Києва до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру з 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України припинила виконання регулярних польотів за двома маршрутами з аеропорту «Бориспіль». Йдеться про рейси до Греції та Грузії.

Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.