Ковані меблі та власна конюшня: під Києвом за мільйон доларів продають замок (фото)

Інтер’єр будинку виконаний у сіро-коричневих відтінках, всередині багато дерева та імітації каміння

Замок площею 500 кв.м розташований на 1,2 га землі

Неподалік Києва, за 8 км, виставлений на продаж будинок-замок у готичному стилі. Господарі просять за житло $1 млн. Оголошення про продаж нерухомості з'явилося в групі «Продаж квартир без комісії у Києві та області» у Facebook.

Як зазначають автори оголошення, замок площею 500 кв.м розташований на 1,2 га землі.

«На великій, зеленій території маєтку (1.2 га землі) розташований сам замок (500 м кв. ), будинок охорони або будинок персоналу з гаражем та додатковими кімнатами (150 м. квадрат.)», – зазначається у повідомленні. Також біля будинку є дві конюшні площею 120 кв. м та власний сквер.

Територія довкола облаштована ландшафтним дизайном, є озеро, альтанка та фонтан, садок, розарій.

«Відчиняючи двері розкішного, величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в Середньовіччя... Нас зустрічають величаві 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставлялися в Україну кораблями)», – заманює покупців авторка оголошення.

У замку багато кімнат: їдальня, камінна зала, кабінет, бібліотека, спальня (з власною ванною кімнатою і гардеробною), телевізійна, винний льох, гостьова спальня, кухня, госпблок, гардеробна.

Інтер’єр будинку виконаний у сіро-коричневих відтінках, всередині багато каменю, дерева та імітації каміння. «Дизайн замку виконаний так, що тут ніколи не знадобитися ремонт», – стверджує продавець. Будинок оснащений масивними різьбленими меблями, кованими люстрами.

Нагадаємо, у новобудовах Києва середня вартість одного кв. м станом на січень 2022 року становить 35 тис. грн. За місяць ціна зросла на 300 грн, а за рік – на понад 7 тис. грн.

Як раніше повідомлялося, протягом 2021 року найбільше зростання цін зафіксоване в нових об'єктах класів комфорт та комфорт+. Найменше подорожчали об'єкти економ-класу – близько 10-15%.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.