Київський метрополітен вже продав понад 75 тис е-квитків



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З 1 листопада у Києві оплачувати проїзд у громадському транспорті вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card — єдиного електронного квитка

42 492 карток Kyiv Smart Card їх власники зареєстрували в мобільному додатку Smart City, що дозволяє їм відновити карту у разі її втрати та зберегти проплачені поїздки

Київський метрополітен вже продав понад 75 тис е-квитків

У касах КП «Київського метрополітену» вже продали понад 75 тис. карток електронних квитків.

Про це повідомили у пресслужбі КП «Головнй інформаційно-обчислювальний центр».

Крім цього, 42 492 карток Kyiv Smart Card їх власники зареєстрували в мобільному додатку Smart City, що дозволяє їм відновити карту у разі її втрати та зберегти проплачені поїздки.

«Протягом дня в автоматизованій системі оплати проїзду зареєстровано 370 000 використаних електронних квитків», — повідомили у пресслужбі.

Також у пресслужбі зауважили, що дана статистика не є тотожною кількості пасажирів-користувачів, адже один пасажир може використовувати карту кілька разів на добу.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві оплачувати проїзд у громадському транспорті вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card — єдиного електронного квитка. У зв’язку з цим КМДА опублікувала відео щодо того, як користуватися е-квитком.