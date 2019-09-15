Київський метрополітен вже продав понад 75 тис е-квитків
42 492 карток Kyiv Smart Card їх власники зареєстрували в мобільному додатку Smart City, що дозволяє їм відновити карту у разі її втрати та зберегти проплачені поїздки
Київський метрополітен вже продав понад 75 тис е-квитків
У касах КП «Київського метрополітену» вже продали понад 75 тис. карток електронних квитків.
Про це повідомили у пресслужбі КП «Головнй інформаційно-обчислювальний центр».
Крім цього, 42 492 карток Kyiv Smart Card їх власники зареєстрували в мобільному додатку Smart City, що дозволяє їм відновити карту у разі її втрати та зберегти проплачені поїздки.
«Протягом дня в автоматизованій системі оплати проїзду зареєстровано 370 000 використаних електронних квитків», — повідомили у пресслужбі.
Також у пресслужбі зауважили, що дана статистика не є тотожною кількості пасажирів-користувачів, адже один пасажир може використовувати карту кілька разів на добу.
Нагадаємо, з 1 листопада у Києві оплачувати проїзд у громадському транспорті вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card — єдиного електронного квитка. У зв’язку з цим КМДА опублікувала відео щодо того, як користуватися е-квитком.