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    Київський метрополітен вже продав понад 75 тис е-квитків

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    З 1&nbsp;листопада у Києві оплачувати проїзд у громадському транспорті вже можна буде за&nbsp;допомогою Kyiv Smart Card&nbsp;&mdash; єдиного електронного квитка - Київський метрополітен вже продав понад 75 тис е-квитків
    З 1 листопада у Києві оплачувати проїзд у громадському транспорті вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card — єдиного електронного квитка

    42 492 карток Kyiv Smart Card їх власники зареєстрували в мобільному додатку Smart City, що дозволяє їм відновити карту у разі її втрати та зберегти проплачені поїздки

    Київський метрополітен вже продав понад 75 тис е-квитків

    У касах КП «Київського метрополітену» вже продали понад 75 тис. карток електронних квитків.

    Про це повідомили у пресслужбі КП «Головнй інформаційно-обчислювальний центр».

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    Крім цього, 42 492 карток Kyiv Smart Card їх власники зареєстрували в мобільному додатку Smart City, що дозволяє їм відновити карту у разі її втрати та зберегти проплачені поїздки.

    «Протягом дня в автоматизованій системі оплати проїзду зареєстровано 370 000 використаних електронних квитків», — повідомили у пресслужбі.

    Також у пресслужбі зауважили, що дана статистика не є тотожною кількості пасажирів-користувачів, адже один пасажир може використовувати карту кілька разів на добу.

    Нагадаємо, з 1 листопада у Києві оплачувати проїзд у громадському транспорті вже можна буде за допомогою Kyiv Smart Card — єдиного електронного квитка. У зв’язку з цим КМДА опублікувала відео щодо того, як користуватися е-квитком.

     

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