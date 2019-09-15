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    У світі

    У метро американського Сіетла сталася стрілянина, є загиблий і поранені

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    <p>Наразі стрілка розшукує поліція</p> - У метро американського Сіетла сталася стрілянина, є загиблий і поранені

    Наразі стрілка розшукує поліція

    Початком конфлікту, ймовірно, стала суперечка на вулиці, яка потім продовжилася на станції метро

    Внаслідок стрілянини на станції метро в американському Сіетлі одну людину було вбито, двох поранено.

    Про це повідомляє Seattle Times.

    «Одна людина загинула, двоє були поранені під час стрілянини у п’ятницю ввечері на станції метро «Вестлейк», - йдеться у повідомленні.

    Наразі стрілка розшукує поліція.

    Один з потерпілих помер незабаром після того, як медики привезли його до медичного центру. Двох інших постраждалих чоловіків також привезли до шпиталю, один з них перебуває у критичному стані.

    Речник поліції Сіетла Марк Джеймісон заявив, що початком конфлікту, ймовірно, стала суперечка на вулиці, поблизу Третьої авеню, яка потім продовжилася на станції.

    Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину в тролейбусі. Двох потерпілих внаслідок стрілянини, 28 та 43 років, госпіталізували.

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