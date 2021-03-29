Київський молодіжний центр анонсував заходи онлайн (список)
Київській молоді дистанційно читатимуть лекції та прищеплюватимуть навички
Комунальне підприємство «Київський молодіжний центр» при Департаменті молоді та спорту КМДА повідомляє про переведення своїх масових заходів в режим онлайн. Зокрема на наступні два тижні – з 29 березня до 9 квітня заплановано провести курси, що навчають новим професіям та допомагають розвивати навички; лекції з психології та стосунків; прямі ефіри з політичними діячами, рекламістами та представниками інших галузей.
Усі заходи онлайнового формату виходять на сторінках Київського молодіжного центру у соцмережах: Facebook, Instagram, Youtube.
Анонси подій:
- 29.03, понеділок. Прямий ефір в Instagram зі Світланою Слободянюк, керівницею рекрутингового відділу компанії HedgeHog. Світлана розповість про сучасний ринок праці та відповість на запитання, які хвилюють молодь. Реєстрація: https://cutt.ly/2xzvZE7
- 30.03, вівторок. Майстер-клас у Zoom із написання сценарію. Захід відбудеться в рамках підготовки до Битви Університетів, що відбудеться до Дня молоді. Реєстрація: http://bit.ly/master_classKMC
- 30.03, вівторок. Прямий ефір «Громадська діяльність – це про що? І як це пов’язано з політикою?» в Instagram з Юлією Заїкою – підприємницею, головою правління ГО «Ліга ділових та професійних жінок України», депутаткою Чернігівської обласної ради від ЄС, радницею голови Чернігівської ОДА з питань рівних можливостей жінок і чоловіків. Реєстрація: https://forms.gle/xc7wToFHi3t7tLJF6
- 1.04, четвер. Лекція у записі від HR-фахівця: «Чому кар’єру потрібно планувати та з чого почати».
- 2.04, п’ятниця. Прямий ефір о 17:00 в Instagram та Facebook КМЦ «СТОП, знято: розмова з режисером». Спікер – Данило Фаутковський, автор короткого метру «Дім за зорею», «Там, де народжуються хмари» та майбутнього ще не анонсованого фільму «Доріан»; продюсер та режисер YouTube-каналів блогерів та сценарист рекламних роликів. Данило розповість про професію режисера, її переваги та недоліки. А також поділиться своїм досвідом про те, як не втрачати мотивацію та де черпати ідеї та натхнення. Реєстрація: https://forms.gle/JCnCph6jwg6tuxL87
- 2.04, п'ятниця. Full Body відеотренування на сторінці у Facebook від фітнес-тренера.
- 5.04, понеділок. Квіз «Policy» у телеграм-каналі. Інтелектуальна гра для знавців політики. Реєстрація: https://forms.gle/4QkZGBduSJSXDdFr9
- 5.04, понеділок. Старт марафону «Емоційний інтелект». Упродовж 5 днів на каналі КМЦ у YouTube виходитимуть лекції від експертів на тему емоційного інтелекту. Зокрема, учасники марафону знайдуть відповіді на запитання: на що впливає ЕІ; навіщо його розвивати; як розуміти свої емоції та керувати ними; які методики та вправи допомагають розвинути ЕІ. Реєстрація: https://cutt.ly/dxE3fUB
- 6.04, вівторок. Старт онлайн-курсу «Свідомий вибір професії». Упродовж тижня, з 6 до 13 квітня, в ZOOM КМЦ проводитиме онлайн-трансляції з експертами для підлітків 13-16 років. Фахівці допоможуть школярам розібратися у критеріях вибору професії, вибудувати свій освітній маршрут, розвинути свою професійну ідентичність та відповісти собі на запитання: «ким бути?», «чим займатися?», «що я хочу робити?». Реєстрація: https://cutt.ly/DxyLwuo
- 7.04, середа. Прямий ефір в Instagram та Facebook КМЦ «UKRAINIZATION: говори правильно». Лекція відбудеться в рамках проєкту «Прямі ефіри з філологами для популяризації української мови». Спікеркою виступить Бронзенко Тетяна Анатоліївна – учителька української мови та літератури; переможниця обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Тетяна Бронзенко розповість про правильне вживання слів та помилки, які найчастіше допускають у розмовній українській мові. Реєстрація: https://forms.gle/pymmqAW8T9X6sNoZ9
- 7.04, середа. Онлайн-знайомство з громадськими організаціями від КМЦ. Розповімо про нові проєкти Київського молодіжного центру з громадськими організаціями. Реєстрація: http://bit.ly/NGO_KMC
- 8.04, четвер. Лекція від HR-фахівця про побудову кар’єри на сторінці Київського молодіжного центру у Facebook.
- 9.04, п’ятниця. Full Body відеотренування на сторінці у Facebook від фітнес-тренера.
Як зазначається на сторінці комунального підприємства, Київський молодіжний центр – це «відкрита платформа для молоді, яка сприяє розвитку особистостей, здатних створювати майбутнє громади міста Києва та суспільства в цілому».