Голова Арцизької РДА повідомив про відставку



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Сергій Парпуланський

Сергія Парпуланського не влаштовує перспектива щодо оптимізації освітньої та медичної мережі

Голова Арцизької райдержадміністрації Одеської області Сергій Парпуланський повідомив про відставку.

Про це Парпуланський написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні я не згоден з можливим звільненням медичних робітників, я не згоден зі скороченям спіробітників державних установ до об'єднання ОТГ, я не згоден з запланованою оптимізацією шкіл...», - написав чиновник.

Також голова РДА зазначив, що заяву написав добровільно і після звільнення продовжить працювати на благо свого рідного району депутатом райради.

Нагадаємо, що згідно із законом «Про місцеві державні адміністрації», голови державних адміністрації виконують свої повноваження до призначення президентом України нових керівників райдержадміністрацій.