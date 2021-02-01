Кілограми тютюну і блоки елітних цигарок: у митників у «Борисполі» великий «улов» (фото)

Громадяни України намагалися ввезти цигарки та кальянний тютюн без сплати митних зборів

У минулі вихідні, 30 і 31 січня, Київською митницею в аеропорту «Бориспіль» зафіксовано два факти ввезення тютюну для кальянів та тютюнових виробів з порушенням порядку проходження «зеленого коридору». Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

8 кг тютюну для кальянів «Mazaya» митники виявили у авіапасажира, який повертався з Єгипту. У його ручній поклажі знаходилось різнобарв‘я смаків кальянного тютюну – м’яти, жувальної гумки, чорниці та гранату в пачках різної ваги.

Другим порушником виявився пасажир, який прилетів з Єревану. Під час вибіркового митного контролю на сканері митники в його валізі та особистих речах виявили 950 пачок елітних цигарок «Ararat exclusive».

Обидва чоловіки, наші співвітчизники, обрали для проходження митного контролю спрощену систему «зелений коридор», чим гарантували, що не мають при собі товарів, обмежених до переміщення через митний кордон України.

Жоден з них за консультацією до митників не звертався та письмової декларації не заповнював.

Згідно з українським митним законодавством, громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України без сплати митних платежів та без письмового декларування у кількості із розрахунку на одну особу – 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну, або ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів.

Відтак кожному пасажиру було пропущено передбачену законодавством норму, одному - одну пачку тютюну «Mazaya» вагою 250 грамів, іншому – десять пачок цигарок «Ararat exclusive» по 20 сигарет у кожній пачці.

Виявлений понаднормовий тютюн – 7,75 кг та 940 пачок цигарок – Київською митницею Держмитслужби вилучено за протоколами про порушення митних правил, складених за ст. 471 Митного кодексу України.