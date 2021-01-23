В аеропорту «Бориспіль» митники вилучили унікальні брили контрабандного бурштину (фото)

Прикраси та бурштин пасажир віз як сувенір знайомим в Дубаї

Необроблений бурштин планували вивезти у Дубаї

Необроблений бурштин рідкісно великих фракцій – брили по 200 та 300 грамів кожен, виявлені співробітниками Київської митниці у пасажира, який відлітав через аеропорт «Бориспіль» до Дубаї.

Загалом у валізі молодого чоловіка серед його особистих речей знаходилось 13 каменів бурштину різного кольору, розміру і незвичних, чудернацьких форм та 26 виробів з сонячного каміння – намисто, браслети та кабошон, - повідомили у пресслужбі Київської митниці Держмитслужби.

Кожен камінь загорнутий в плівку, а вироби – в окремих пакетиках. Загальна вага 13 необроблених каменів склала трохи більш як 3 кг (3,022 кг).

Для проходження митного контролю пасажир обрав спрощену систему «зелений коридор», чим засвідчив про відсутність товарів, які підлягають письмовому декларуванню. Натомість переміщував дорогоцінне каміння.

Зі слів пасажира, прикраси та бурштин він віз як сувенір знайомим в Дубаї.

Наразі стосовно пасажира, яким виявився 29-тирічний киянин, Київською митницею Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Бурштин та вироби з нього вилучено. Матеріали справи митниця скерує до суду.

Виявлення порушення митного законодавства відбулось у співпраці з СБУ, службою авіабезпеки аеропорту «Бориспіль» та прикордонниками.

Нагадаємо, у «Борисполі» у громадянина Китаю виявили рідкісний бурштиновий камінь