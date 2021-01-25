У «Борисполі» митники вилучили у пасажирки крупну партію валюти

Митники вилучили в пасажирки $27,9 тис. до винесення судом рішення у справі

Громадянка Казахстану везла незадекларовану валюту в поясній сумочці

У зоні митного контролю аеропорту «Бориспіль» зафіксовано вже другу в цьому році спробу ввезення незадекларованої значної партії валюти. Про це повідомляє Київська митниця.

$40 тисяч знаходилося в поясній сумочці у громадянки Казахстану, яка прилетіла через аеропорт «Бориспіль» авіарейсом з Алмати.

Для проходження митного контролю авіапасажирка обрала спрощену систему «зелений коридор», чим зокрема засвідчила, що переміщувана нею валюта не перевищує встановлений українським законодавством на авіаційному транспорті ліміт до 10 тисяч євро, на ввезення яких не потрібно заповнювати письмову митну декларацію.

Письмової декларації жінка не заповнювала. До початку митного контролю за консультацією не зверталася.

Відповідно до законодавства, громадянці пропущено дозволену на «зеленому коридорі» суму валюти.

Вилучено до винесення судом рішення у справі $27,9 тис., що мали бути задекларовані письмово.

Складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, у січні в аеропорту «Бориспіль» працівники Київської митниці Держмитслужби вилучили першу в цьому році значну партію валюти, яку переміщували з порушенням порядку проходження «зеленого коридору». Так, понад $54 тис. знаходилися в ручній поклажі у нашої співвітчизниці, яка поверталася через аеропорт «Бориспіль» з ОАЕ.

Раніше митники нагадали, скільки грошей можна провезти через кордон.