Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)



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Комунальники демонтували незаконний павільйон Фото: Павло Бірюк, Facebook

Серед демонтованих споруд найбільше кліток з продажу овочів і фруктів

За минулий робочий тиждень (30 вересня – 4 жовтня) в Києві було прибрано 51 незаконну тимчасову споруду. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

Так, будо демонтовано:

1 намет для сезонної торгівлі на Либідській площі, 1

1 торгівельний ряд з ролетів або кіосків на просп. Миколи Бажана, 36

1 кіоск типу «Купава» на розі вул. Магнітогорської та однойменного провулку

1 огорожа на розі вулиць Канальної та Сортувальної

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Бориспільській, 3

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Михайла Гришка, 8

1 лоток-стенд (штендер) біля станції метро «Чернігівська»

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Ревуцького, 33

1 клітка з продажу овочів-фруктів на Харківському шосе, 158

1 лоток-стенд (штендер) біля старого входу на станцію метро «Дарниця»

2 гаражі на просп. Науки, 32

1 лоток-стенд (штендер) на вул. Гната Хоткевича, 2/46 (біля станції метро «Чернігівська»)

1 павільйон на вул. Будівельників, 27

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Микільсько-Слобідській, 2

1 кіоск на Долобецькому острові (Гідропарк)

3 альтанки для відпочинку на Трухановому острові

1 намет для сезонної торгівлі на Повітрофлотському проспекті, 20

1 клітка з продажу овочів-фруктів на Чоколівському бульварі, 19

1 намет для сезонної торгівлі на вул. Лагерній, 46/48

1 павільйон на вул. Щербаківського, 63

1 кіоск на вул. Фестивальній, 68

1 павільйон на вул. Архітектора Вербицького, 32

1 клітка з продажу овочів-фруктів на просп. Маяковського, 12

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Милославській, 10а

3 альтанки для відпочинку на Трухановому острові

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 44-46

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 40

1 кіоск типу «Купава» на розі вул. Магнітогорської та пров. Магнітогорського

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 42

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Шолом-Алейхема, 18

3 ролети та кіоски у торгівельному ряду на бульварі Перова, 22

1 клітка з продажу овочів-фруктів на розі вул. Регенераторної та проїзду до просп. Соборності

1 кіоск типу «Купава» на бульв. Дружби Народів, 30а

1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Контрактовій площі, 4

1 атракціон на вул. Потапова (Курбаса Леся просп., 7а, парк «Юність»)

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Волгоградській, 21

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Кудряшова, 12/14

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 14

2 гаражі на Голосіївському проспекті, 19

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 36

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 39

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Стадіонній, 14

1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Дмитрівської, 2 та Воровського

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Павлівській, 21/39

1 кіоск типу «Купава» на вул. Ризькій, 1

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Саратівській, 6

1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Щусєва, 6

До слова, днями було впорядковано рекламу на столичній вулиці Олександра Довженка протяжністю в один кілометр. Комунальники демонтували 28 біл-бордів, загальна площа яких дорівнювала 849,6 кв. м.