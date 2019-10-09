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    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)

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    Комунальники демонтували незаконний павільйон - Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Комунальники демонтували незаконний павільйон
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Серед демонтованих споруд найбільше кліток з продажу овочів і фруктів

    За минулий робочий тиждень (30 вересня – 4 жовтня) в Києві було прибрано 51 незаконну тимчасову споруду. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    Так, будо демонтовано:

    • 1 намет для сезонної торгівлі на Либідській площі, 1
    • 1 торгівельний ряд з ролетів або кіосків на просп. Миколи Бажана, 36
    • 1 кіоск типу «Купава» на розі вул. Магнітогорської та однойменного провулку
    • 1 огорожа на розі вулиць Канальної та Сортувальної
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Бориспільській, 3
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Михайла Гришка, 8
    • 1 лоток-стенд (штендер) біля станції метро «Чернігівська»
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Ревуцького, 33
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на Харківському шосе, 158
    • 1 лоток-стенд (штендер) біля старого входу на станцію метро «Дарниця»
    • 2 гаражі на просп. Науки, 32
    • 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Гната Хоткевича, 2/46 (біля станції метро «Чернігівська»)
    • 1 павільйон на вул. Будівельників, 27
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Микільсько-Слобідській, 2
    • 1 кіоск на Долобецькому острові (Гідропарк)
    • 3 альтанки для відпочинку на Трухановому острові
    • 1 намет для сезонної торгівлі на Повітрофлотському проспекті, 20
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на Чоколівському бульварі, 19
    • 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Лагерній, 46/48
    • 1 павільйон на вул. Щербаківського, 63
    • 1 кіоск на вул. Фестивальній, 68
    • 1 павільйон на вул. Архітектора Вербицького, 32
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на просп. Маяковського, 12
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Милославській, 10а
    • 3 альтанки для відпочинку на Трухановому острові
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 44-46
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 40
    • 1 кіоск типу «Купава» на розі вул. Магнітогорської та пров. Магнітогорського
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 42
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Шолом-Алейхема, 18
    • 3 ролети та кіоски у торгівельному ряду на бульварі Перова, 22
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на розі вул. Регенераторної та проїзду до просп. Соборності
    • 1 кіоск типу «Купава» на бульв. Дружби Народів, 30а
    • 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Контрактовій площі, 4
    • 1 атракціон на вул. Потапова (Курбаса Леся просп., 7а, парк «Юність»)
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Волгоградській, 21
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Кудряшова, 12/14
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 14
    • 2 гаражі на Голосіївському проспекті, 19
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 36
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 39
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Стадіонній, 14
    • 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Дмитрівської, 2 та Воровського
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Павлівській, 21/39
    • 1 кіоск типу «Купава» на вул. Ризькій, 1
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Саратівській, 6
    • 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Щусєва, 6

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    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
    Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)

    До слова, днями було впорядковано рекламу на столичній вулиці Олександра Довженка протяжністю в один кілометр. Комунальники демонтували 28 біл-бордів, загальна площа яких дорівнювала 849,6 кв. м.

    Київ торгівля благоустрій МАФи
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