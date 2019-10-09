Кіоски, клітки, гаражі: за тиждень у Києві прибрали понад пів сотні МАФів (фото)
Комунальники демонтували незаконний павільйон
Фото: Павло Бірюк, Facebook
Серед демонтованих споруд найбільше кліток з продажу овочів і фруктів
За минулий робочий тиждень (30 вересня – 4 жовтня) в Києві було прибрано 51 незаконну тимчасову споруду. Демонтажні роботи проводилися Комунальним підприємством «Київблагоустрій» та деякими власниками ТС.
Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.
Так, будо демонтовано:
- 1 намет для сезонної торгівлі на Либідській площі, 1
- 1 торгівельний ряд з ролетів або кіосків на просп. Миколи Бажана, 36
- 1 кіоск типу «Купава» на розі вул. Магнітогорської та однойменного провулку
- 1 огорожа на розі вулиць Канальної та Сортувальної
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Бориспільській, 3
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Михайла Гришка, 8
- 1 лоток-стенд (штендер) біля станції метро «Чернігівська»
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Ревуцького, 33
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на Харківському шосе, 158
- 1 лоток-стенд (штендер) біля старого входу на станцію метро «Дарниця»
- 2 гаражі на просп. Науки, 32
- 1 лоток-стенд (штендер) на вул. Гната Хоткевича, 2/46 (біля станції метро «Чернігівська»)
- 1 павільйон на вул. Будівельників, 27
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Микільсько-Слобідській, 2
- 1 кіоск на Долобецькому острові (Гідропарк)
- 3 альтанки для відпочинку на Трухановому острові
- 1 намет для сезонної торгівлі на Повітрофлотському проспекті, 20
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на Чоколівському бульварі, 19
- 1 намет для сезонної торгівлі на вул. Лагерній, 46/48
- 1 павільйон на вул. Щербаківського, 63
- 1 кіоск на вул. Фестивальній, 68
- 1 павільйон на вул. Архітектора Вербицького, 32
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на просп. Маяковського, 12
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Милославській, 10а
- 3 альтанки для відпочинку на Трухановому острові
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 44-46
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 40
- 1 кіоск типу «Купава» на розі вул. Магнітогорської та пров. Магнітогорського
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Радунській, 42
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Шолом-Алейхема, 18
- 3 ролети та кіоски у торгівельному ряду на бульварі Перова, 22
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на розі вул. Регенераторної та проїзду до просп. Соборності
- 1 кіоск типу «Купава» на бульв. Дружби Народів, 30а
- 1 літній майданчик при кафе, барі чи ресторані на Контрактовій площі, 4
- 1 атракціон на вул. Потапова (Курбаса Леся просп., 7а, парк «Юність»)
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Волгоградській, 21
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Кудряшова, 12/14
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 14
- 2 гаражі на Голосіївському проспекті, 19
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 36
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Солом’янській, 39
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Стадіонній, 14
- 1 намет для сезонної торгівлі на розі вул. Дмитрівської, 2 та Воровського
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Павлівській, 21/39
- 1 кіоск типу «Купава» на вул. Ризькій, 1
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Саратівській, 6
- 1 клітка з продажу овочів-фруктів на вул. Щусєва, 6
До слова, днями було впорядковано рекламу на столичній вулиці Олександра Довженка протяжністю в один кілометр. Комунальники демонтували 28 біл-бордів, загальна площа яких дорівнювала 849,6 кв. м.