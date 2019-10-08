На одній з вулиць Києва демонтували 850 кв. м рекламних площин



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Вул Довженка після демонтажу біл-бордів Фото: Олександр Смирнов

З вулиці Довженка прибрали 28 біл-бордів

Впорядковано рекламу на столичній вулиці Олександра Довженка протяжністю в один кілометр.

Про це написав начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, демонтовано 28 біл-бордів, загальна площа яких дорівнювала 849,6 кв. м.

«Наразі тут розміщується 8 скролів загальною площею всього 109,12 кв. м», - додав Смирнов.

Як повідомлялося, у вересні у Києві на лівобережному під’їзді до мосту Патона прибрали 28 рекламних конструкцій.

Протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1055 одиниць демонтували їхні власники.

Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).