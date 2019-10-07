В Одесі демонтували 135 рекланих конструкцій
Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями
Управління реклами Одеської міської ради продовжує роботу з демонтажу зовнішньої реклами та вивісок, розміщених з порушеннями.
З 30 вересня 2019 року працівниками комунальної установи «Одесреклама» складено 126 актів фіксації порушень розміщення рекламних конструкцій та вивісок на фасадах будівель.
Управлінням реклами винесені приписи про усунення виявлених порушень, згідно з якими співробітники КУ «Одесреклама» демонтували 135 рекламних конструкцій.
Контроль за дотриманням Правил розміщення рекламних конструкцій та вивісок триває.