Вулиці Києва очищують від покажчиків із рекламою (фото)



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Покажчики напрямку руху з рекламою заборонені Фото: Центр організації дорожнього руху

Рекламні щити демонтовано на чотирьох вулицях і Південному мосту

Комунальні працівники прибрали зі столичних вулиць ще 15 дорожніх знаків з рекламою.

Щити демонтували на Голосіївському проспекті, Великій кільцевій дорозі, вулицях Саперно-Слобідській, Академіка Заболотного та на Південному мосту. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Комунальники звертають увагу, що нові покажчики напрямку руху з рекламою офіційно не встановлюються – це не відповідає чинному законодавству.

У Центрі організації дорожнього руху просять усіх, хто помітив у місті нові знаки з рекламою, повідомляти до контакт-центру КМДА за номером 15-51 або за посиланням: https://1551.gov.ua/.

Як повідомлялося, протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1055 одиниць демонтували їхні власники.

Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).