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    Новини

    Вулиці Києва очищують від покажчиків із рекламою (фото)

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    Покажчики напрямку руху з рекламою заборонені - Вулиці Києва очищують від покажчиків із рекламою (фото)
    Покажчики напрямку руху з рекламою заборонені
    Фото: Центр організації дорожнього руху

    Рекламні щити демонтовано на чотирьох вулицях і Південному мосту

    Комунальні працівники прибрали зі столичних вулиць ще 15 дорожніх знаків з рекламою.

    Щити демонтували на Голосіївському проспекті, Великій кільцевій дорозі, вулицях Саперно-Слобідській, Академіка Заболотного та на Південному мосту. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    Комунальники звертають увагу, що нові покажчики напрямку руху з рекламою офіційно не встановлюються – це не відповідає чинному законодавству.

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    Вулиці Києва очищують від покажчиків із рекламою (фото)
    Вулиці Києва очищують від покажчиків із рекламою (фото)
    Вулиці Києва очищують від покажчиків із рекламою (фото)

    У Центрі організації дорожнього руху просять усіх, хто помітив у місті нові знаки з рекламою, повідомляти до контакт-центру КМДА за номером 15-51 або за посиланням: https://1551.gov.ua/.

    Як повідомлялося, протягом серпня у Києві демонтовано 1630 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 1055 одиниць демонтували їхні власники.

    Нагадаємо, що Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність. Саме завдяки новим Правилам наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів.

    Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

    Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

    Київ дороги благоустрій КМДА реклама
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