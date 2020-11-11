Киян з неінфекційними захворюваннями лікуватимуть у клініках Академії наук

Республіканська клінічна лікарня МОЗ України також прийматиме киян з неінфекційними хворобами

У Києві пацієнтів з неінфекційними хворобами будуть госпіталізувати до клінік Національної академії наук (НАН) України та Міністерства охорони здоров'я. Це дозволить розвантажити комунальні лікарні..

Відповідний наказ вже підписано і направлено до виконання в Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів столиці. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

Таке рішення прийнято на тлі помітного ускладнення епідемічної ситуації і підвищить можливості комунальних медустанов в наданні допомоги пацієнтам з Covid-19.

Це стосується:

пацієнтів з патологіями серцево-судинної системи;

пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу;

пацієнтів з гострими неврологічними станами;

пацієнтів нейроінфекційного профілю;

терапевтичних пацієнтів;

пацієнтів з гострою хірургічною патологією.

Серед медичних установ, які будуть приймати пацієнтів: Інститут кардіології ім. Стражеска НАМН України, Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромаданова НАМН України, Республіканська клінічна лікарня МОЗ України, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А. О. Шалімова НАМН України тощо.

Нагадаємо, що за минулу добу в Києві зафіксували 965 нових випадків зараження коронавірусом і 20 смертей, ще 469 осіб подолали хворобу.

Найбільше випадків зараження виявили в Голосіївському (110), Дніпровському (109) і Деснянському (106) районах.

Також станом на ранок 11 листопада у лікарнях Києва майже 700 пацієнтів із Covid-19 у важкому стані.