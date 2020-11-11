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    Киян з неінфекційними захворюваннями лікуватимуть у клініках Академії наук

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    Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова - Киян з неінфекційними захворюваннями лікуватимуть у клініках Академії наук
    Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова

    Республіканська клінічна лікарня МОЗ України також прийматиме киян з неінфекційними хворобами

    У Києві пацієнтів з неінфекційними хворобами будуть госпіталізувати до клінік Національної академії наук (НАН) України та Міністерства охорони здоров'я. Це дозволить розвантажити комунальні лікарні..

    Відповідний наказ вже підписано і направлено до виконання в Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрів столиці. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург.

    Таке рішення прийнято на тлі помітного ускладнення епідемічної ситуації і підвищить можливості комунальних медустанов в наданні допомоги пацієнтам з Covid-19.

    Це стосується:

    • пацієнтів з патологіями серцево-судинної системи;
    • пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу;
    • пацієнтів з гострими неврологічними станами;
    • пацієнтів нейроінфекційного профілю;
    • терапевтичних пацієнтів;
    • пацієнтів з гострою хірургічною патологією.

    Серед медичних установ, які будуть приймати пацієнтів: Інститут кардіології ім. Стражеска НАМН України, Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромаданова НАМН України, Республіканська клінічна лікарня МОЗ України, Національний інститут хірургії і трансплантології ім. А. О. Шалімова НАМН України тощо.

    Нагадаємо, що за минулу добу в Києві зафіксували 965 нових випадків зараження коронавірусом і 20 смертей, ще 469 осіб подолали хворобу.

    Найбільше випадків зараження виявили в Голосіївському (110), Дніпровському (109) і Деснянському (106) районах.

    Також станом на ранок 11 листопада у лікарнях Києва майже 700 пацієнтів із Covid-19 у важкому стані

    Київ медицина лікарня КМДА
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