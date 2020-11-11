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    Здоров'я

    В Україні за місяць кількість виданих лікарняних зросла у півтора раза

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    <p>Серед причин, з яких найчастіше видають листки непрацездатності, на першому місці знаходиться Covid-19</p> - В Україні за місяць кількість виданих лікарняних зросла у півтора раза

    Серед причин, з яких найчастіше видають листки непрацездатності, на першому місці знаходиться Covid-19

    Сумарна кількість днів непрацездатності зросла на 35,4%

    У жовтні в Україні різко збільшилася кількість виданих лікарняних листків – до 396 тисяч, що на 48,9% більше, ніж у попередній місяць.

    Відповідні дані оприлюднили у Фонді соціального страхування України (ФССУ).

    Відзначається, що загальна сума лікарняних становить 1,2 млрд гривень. Сумарна кількість днів непрацездатності зросла на 35,4%, а сума витрат на виплати – на 38,7% (334,7 млн гривень).

    Зростання пов'язане з такими причинами:

    • Захворюваність на Covid-19.
    • Сезонне підвищення захворюваності респіраторними хворобами.
    • Збільшення потреби в догляді за хворими дітьми.
    • Ізоляція тих, хто контактував з хворими на Covid-19.

    Зростання кількості лікарняних у фонді спостерігають з початку осені. Найгірша динаміка в регіонах, адміністративні центри яких віднесені до «червоного» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки.

    Зростання кількості лікарняних в областях:

    • Сумська – 90,8%;
    • Тернопільська – 87,9%;
    • Миколаївська – 83,3%;
    • Вінницька – 80,4%;
    • Полтавська – 72,6%;
    • Харківська – 66,1%;
    • Черкаська – 63%;
    • Рівненська – 62,2%.

    Нагадаємо, в Україні за добу 9 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      479197
    • Хворіють
      255784
    • Одужали
      214657
    • Померли
      8756

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756.

    здоров'я медицина лікарня робота страхування
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