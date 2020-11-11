В Україні за місяць кількість виданих лікарняних зросла у півтора раза

Серед причин, з яких найчастіше видають листки непрацездатності, на першому місці знаходиться Covid-19

Сумарна кількість днів непрацездатності зросла на 35,4%

У жовтні в Україні різко збільшилася кількість виданих лікарняних листків – до 396 тисяч, що на 48,9% більше, ніж у попередній місяць.

Відповідні дані оприлюднили у Фонді соціального страхування України (ФССУ).

Відзначається, що загальна сума лікарняних становить 1,2 млрд гривень. Сумарна кількість днів непрацездатності зросла на 35,4%, а сума витрат на виплати – на 38,7% (334,7 млн гривень).

Зростання пов'язане з такими причинами:

Захворюваність на Covid-19.

Сезонне підвищення захворюваності респіраторними хворобами.

Збільшення потреби в догляді за хворими дітьми.

Ізоляція тих, хто контактував з хворими на Covid-19.

Зростання кількості лікарняних у фонді спостерігають з початку осені. Найгірша динаміка в регіонах, адміністративні центри яких віднесені до «червоного» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки.

Зростання кількості лікарняних в областях:

Сумська – 90,8%;

Тернопільська – 87,9%;

Миколаївська – 83,3%;

Вінницька – 80,4%;

Полтавська – 72,6%;

Харківська – 66,1%;

Черкаська – 63%;

Рівненська – 62,2%.

Нагадаємо, в Україні за добу 9 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 479197

Хворіють 255784

Одужали 214657

Померли 8756

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756.