У Києві за добу знову майже тисяча нових хворих на коронавірус

Київ і столична область у трійці лідерів серед регіонів України за добовою кількістю виявлених випадків Covid-19

За минулу добу, 10 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей. Це на 218 осіб більше менше, ніж за попередню добу (за добу 9 листопада було 747 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 46632 випадки захворювання на Covid-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, у Києві найбільша добова кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях», – повідомив він.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 17473 особи (за добу 469), померли 914 осіб (за добу 20).

У Київській області зафіксовано 21731 випадкок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 693 особи. За попередню добу збільшення складало 628 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 9337 осіб (за добу 107), померли 510 людей (за добу 16).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 489808 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 10 листопада зафіксовано 10611 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 10 листопада у Києві було підтверджено 45667 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 747 осіб.

У Київській області було зафіксовано 21038 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 628 осіб.

Нагадаємо, від початку епідемії найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 5 листопада – у 1002 людей.