У лікарнях Києва майже 700 пацієнтів із Covid-19 у важкому стані

У медзакладах столиці перебувають понад 2 тис. хворих на коронавірус

У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2038 хворих на коронавірус, із них 31 дитина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«У важкому стані перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих. Під апаратами ШВЛ – 31 людина. Ще 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легень», – розповів він.

Кличко зазначив, що динаміка захворюваності у столиці не зменшується. «За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 914 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 46632», – повідомив Кличко.

Захворіли:

547 жінок віком від 18 до 88 років,

358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв,

28 дівчаток від 1 до 17 років,

32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Захворів також 31 медик.

Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 469 людей. Усього коронавірус подолали 17 473 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському районі – 110, у Дніпровському – 109 та в Деснянському районі – 106 випадків.

Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

«Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними, не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 10 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей. Це на 218 осіб більше менше, ніж за попередню добу (за добу 9 листопада було 747 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 46632 випадки захворювання на Covid-19.