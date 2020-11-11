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    У лікарнях Києва майже 700 пацієнтів із Covid-19 у важкому стані

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    Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнти з коронавірусом - У лікарнях Києва майже 700 пацієнтів із Covid-19 у важкому стані
    Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнти з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    У медзакладах столиці перебувають понад 2 тис. хворих на коронавірус

    У Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2038 хворих на коронавірус, із них 31 дитина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

    «У важкому стані перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих. Під апаратами ШВЛ – 31 людина. Ще 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легень», – розповів він.

    Кличко зазначив, що динаміка захворюваності у столиці не зменшується. «За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 914 киян. Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні в столиці вже 46632», – повідомив Кличко.

    Захворіли: 

    • 547 жінок віком від 18 до 88 років, 
    • 358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв, 
    • 28 дівчаток від 1 до 17 років,
    • 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. 

    Захворів також 31 медик.

    Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Одужали за минулу добу 469 людей. Усього коронавірус подолали  17 473 мешканця Києва.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському районі – 110, у Дніпровському – 109 та в Деснянському районі – 106 випадків.

    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка
    Коронавірусна мапа Києва. Джерело: пресслужба Віталія Кличка

    «Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними, не нехтуйте елементарними правилами безпеки! Бережіть себе!» – наголосив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      489808
    • Хворіють
      259402
    • Одужали
      221459
    • Померли
      8947

    Як повідомлялося, за минулу добу, 10 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 965 людей. Це на 218 осіб більше менше, ніж за попередню добу (за добу 9 листопада було 747 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 46632 випадки захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ лікарня кияни коронавірус
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