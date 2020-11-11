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    Дружина ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі померла після операції у приватній клініці

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    Померла дружина колишнього глави МОЗ Анастасія Островська - Дружина ексміністра охорони здоров'я Квіташвілі померла після операції у приватній клініці
    Померла дружина колишнього глави МОЗ Анастасія Островська

    35-річній жінці робили операцію у клініці «Борис»

    У Києві померла молода дружина ексголови МОЗ Олександра Квіташвілі. 35-річна Анастасія Островська померла через ускладнення після планової операції.

    Політик, який очолював МОЗ в 2014-2016 роках, написав про трагедію в родині на своїй сторінці в Facebook.

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    Згідно з інформацією, Анастасія померла ще 8 листопада. Видання Сһаѕ Newпише, що жінці робили операцію у клініці «Борис».

    Повідомляється, що Островській видаляли камені в жовчному міхурі. І нібито під час операції були пошкоджені судини. За життя жінки боролися впродовж десяти годин, але врятувати її не вдалося.

    В клініці відмовляються розголошувати будь-яку інформацію про те, що трапилося. 

    Квіташвілі на запитання журналістів, чи була це лікарська помилка, відповів: «Ні, ми поки що нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...».

    За його словами, дружина померла 8 листопада. Похорони відбудуться завтра, 12 листопада. «Сьогодні забираємо з моргу, завтра веземо до Львова», — розповів ексміністр. Там поховають жінку. 

    Міністерство охорони здоров'я Київ медицина смерть лікарня дружина
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